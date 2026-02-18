Assassin's Creed Shadows ' Claws of Awaji-Erweiterung startet im März auf der Switch 2

HQ

Kürzlich berichteten wir über das neueste Titel-Update für Assassin's Creed Shadows, das nach monatelangem Fan-Aufruf endlich die manuelle Sprungfunktion ins Spiel gebracht hat, nachdem Fans gefragt hatten, dass sie Teil des Advanced Parkour-Systems sein soll.

Doch dieses Titel-Update war nicht alles Neuigkeiten, die Ubisoft mitteilen musste, denn der Entwickler veröffentlichte sogar eine detailliertere Winter-Roadmap für Shadows, ein Plan, der schließlich bestätigte, wann die Claws of Awaji-Erweiterung auf der Nintendo Switch 2 erscheinen würde.

Das Datum ist auf den 10. März festgelegt, was bedeutet, dass du in drei Wochen die erste Post-Launch-Erweiterung von Shadows ausprobieren und durcharbeiten kannst, wodurch die Switch-2-Version des Spiels inhaltlich mit den PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen in Einklang gebracht wird.

Ansonsten bestätigte die Roadmap auch, dass zum einjährigen Jubiläum von Shadows am 20. März ein großer Livestream mit Gewinnspielen stattfinden wird. Bleibt also dran, wenn ihr hofft, ein paar Goodies rund um das Spiel zu ergattern.