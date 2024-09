Assassin's Creed Shadows bringt beliebte Funktion nach 9 Jahren Abwesenheit zurück

HQ

Assassin's Creed Shadows bringt viele neue Features in das Franchise, aber es gibt auch die Rückkehr der beliebten Doppelmorde. Sie wurden erstmals in Assassin's Creed 2 eingeführt und waren zuletzt in Assassin's Creed Syndicate zu sehen.

Wie GamesRadar herausgefunden hat, wird angenommen, dass sie im kommenden Spiel zurückkehren werden, da Naoe als in der Lage gilt, zwei Feinde gleichzeitig zu töten. Warum es so lange gedauert hat, dieses Feature zurückzubringen, mag einigen Fans wie ein Rätsel erscheinen, aber ein Fan auf Reddit hat es vielleicht herausgefunden.

Vor einem Jahr antwortete der Reddit-Nutzer noxsanguinis auf einen Beitrag über Doppelmorde und wo sie geblieben sind, und erklärte ihr Verschwinden mit einer recht interessanten Überlieferungstheorie. Ihnen zufolge wurde die Technik von Altair später in seinem Leben entwickelt, und da Assassin's Creed Origins, Odyssey und Valhalla alle vor Altairs Zeit spielen, hätten die Protagonisten keinen Zugang zu dieser Technik.

Glaubst du, dass das eine ausreichende Erklärung dafür ist, dass es keine Doppelmorde gibt?