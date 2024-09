Assassin's Creed Shadows bekommt eine eigene Linie von PC-Zubehör

HQ

Wenn Sie Ihr PC-Gaming-Setup bei der Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows wirklich ausstatten möchten, dann ist Lexip genau das Richtige für Sie. Der Zubehörhersteller hat gerade eine neue Merchandise-Linie auf den Markt gebracht, die vom Spiel inspiriert ist.

Sie können das Headset, die Tastatur, die Maus, den Controller und das Mauspad entweder separat oder als Teil verschiedener Pakete erwerben. Das teuerste dieser Bundles kostet 315 £, aber es enthält alles zusammen mit einer digitalen Kopie des Spiels.

Es ist teuer für Zubehör, aber wenn man bedenkt, dass allein die Tastatur einen Preis von 116 GBP hat, scheint es nicht so schlecht zu sein. Jedes Accessoire hat ein Design, das vom feudalen Japan und dem Spiel inspiriert ist, und sie werden alle ab dem 15. November erhältlich sein, am selben Tag, an dem Assassin's Creed Shadows veröffentlicht wird.

Werbung: