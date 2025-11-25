Assassin's Creed Shadows bekommt Attack on Titan Crossover

HQ

Attack on Titan ist zwar offiziell schon vor einiger Zeit zu Ende gegangen, aber sein Einfluss ist offenbar noch spürbar, besonders bei Ubisoft. In einer neuen Zusammenarbeit tauchen Naoe und Yasuke in die Kristallhöhlen ein, um zu verhindern, dass jemand in einen Titanen verwandelt wird.

Naoe bekommt ein neues Outfit, in dem sie ein Mikasa-Cosplay aus der Attack on Titan-Reihe trägt, und Yasuke bekommt ebenfalls einen von Armoured Titan inspirierten Look als Teil dieses DLCs. Es ist ab heute bis zum 22. Dezember verfügbar, und um es zu spielen, musst du Yasuke als spielbaren Charakter freigeschaltet haben.

Die spielbare Quest ist getrennt von den Ingame-Kosmetika, abgesehen von einem Kristall-Katana für Naoe. Die Outfits sind im Ingame-Shop zum Kauf erhältlich. Es scheint, dass Ubisofts Liebe zu AOT sich über Assassin's Creed hinaus ausgebreitet hat, denn auch Eren, Mikasa und Levi sollen als Crossover-Skins zu Brawlhalla stoßen.