Assassin's Creed Shadows Battle Passes über Animus Hub durchgesickert

Assassin's Creed Shadows wird zusammen mit dem Animus Hub starten. Du erinnerst dich vielleicht an Animus als Assassin's Creed Infinity, das Ding, von dem wir alle nicht wirklich etwas wussten. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Hub, an dem Sie Ihre neuen und alten Assassin's Creed-Spiele starten können.

Laut einem neuen Reddit-Leak (via Insider Gaming) hat der Animus verraten, welche Battle Passes wir in Assassin's Creed Shadows erwarten können. Dem Leak zufolge sind vier Teile des Season Pass in Arbeit, darunter Eye in the Dark, ein Battle Pass mit 20 kosmetischen Stufen, sowie drei weitere ähnliche Inhalte namens The Hidden Network, The Last Ronin und In The Shadows. Es ist unklar, wann diese veröffentlicht werden könnten, da Ubisoft Änderungen daran vorgenommen hat, wie DLC-Inhalte mit Assassin's Creed Shadows aufgrund der Verzögerung funktionieren werden.

Der Animus-Hub hat auch einen eigenen In-Game-Store, in dem du weitere kosmetische Gegenstände kaufen kannst, darunter Kleidung, Umgebungen und Haustiere.

Assassin's Creed Shadows startet am 14. Februar 2025.