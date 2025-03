Assassin's Creed Shadows Anleitung: So schaltest du Yasuke frei und verbesserst ihn

HQ

Assassin's Creed Shadows hat zwei Protagonisten, den Shinobi Naoe und den Samurai Yasuke. Das ist zwar eine bekannte Tatsache, aber was viele überraschen könnte, ist, dass Yasuke nicht sofort zum Spielen verfügbar ist. Während man zu Beginn des Spiels einen Vorgeschmack auf den Fremden von der fremden Küste bekommt, wird er kurz darauf weggesperrt und die Spieler müssen sich mit Naoe und ihrem einzigartigen Spielstil vertraut machen. Also, wie schaltest du Yasuke frei?

Dies ist eine Herausforderung, die Sie fünf oder 25 Stunden dauern kann, je nachdem, wie Sie Assassin's Creed Spiele spielen möchten. Wenn du gerne abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs bist, solltest du dich besser damit anfreunden, als Naoe zu spielen, da Yasuke an den Fortschritt der Hauptgeschichte gebunden ist und du das Ende des ersten Aktes erreichen musst, um ihn freizuschalten.

Spoiler-Alarm! Yasukes Freischaltung erfolgt nach Naoes schicksalhafter Begegnung mit Oda Nobunaga, denn nach diesem Moment wird Yasuke die Shinobi jagen und sie während eines Sturms als Teil der Mibuno Showdown -Mission in einem Schloss ausfindig machen. Sobald dies erledigt ist und in den Büchern ist, kannst du frei zum Inventory -Bildschirm im Menü wechseln und eine Eingabe gedrückt halten, um die Spielwelt neu zu laden und Naoe als Yasuke zu ersetzen.

Dies wird zwar zu einer massiven Veränderung des Gameplays führen, da Yasuke Naoes Tarnung und Beweglichkeit fehlen, aber die Grundlagen von Assassin's Creed Shadows bleiben bestehen. Das bedeutet, dass dein gesamtes Verständnis und dein Fortschritt von Mastery und Knowledge Points übertragen werden, wobei jeder Charakter seine eigenen Fähigkeitsbäume und zugewiesenen Punkte hat. Das bedeutet, dass alle Punkte, die du während deiner Zeit als Naoe ausgegeben hast, erhalten bleiben und für Yasuke verfügbar gemacht werden, sodass du 50+ Punkte haben könntest, die du ausgeben kannst, wenn du dich zum ersten Mal als Samurai verklebst.

Ausrüstung ist ein ganz anderes Biest. Du wirst Waffen und Rüstungen für Yasuke erst freischalten, wenn du Zugang zu dem Charakter hast. Das bedeutet, dass deine erste Erfahrung mit Yasuke auf seine Startausrüstung beschränkt sein wird und du Burgen erobern, Truhen plündern oder Händler besuchen musst, um bessere und seltenere Gegenstände zu kaufen, die seine Aktionen im Kampf verbessern können.

Wie du Yasuke aufbauen solltest, liegt ganz bei dir. Wir empfehlen, bei jeder Gelegenheit einige Punkte in den Samurai -Baum zu stecken, da dies Yasuke als Ganzes verbessert, während die Bäume Long Katana, Naginata, Kanabo, Teppo und Bow alle auf die jeweiligen Waffenklassen des Charakters zugeschnitten sind.

Also, wann solltest du Yasuke verwenden? Das bleibt in der Regel Ihnen überlassen. Es gibt einige Situationen, in denen der Charakter anstelle von Naoe eingesetzt werden muss, typischerweise aus erzählerischen Gründen, aber im Hinblick auf das Gameplay kann man einen Großteil des breiteren Erlebnisses als einer der beiden Charaktere angehen. Du kannst es mit Burgen aufnehmen, Ziele jagen, an Schreinen nachdenken und beten und vieles mehr. Der Haupthaken ist, dass es bestimmte Open-World-Aktivitäten gibt, die speziell für Naoe oder Yasuke gemacht wurden, und ebenso machen die schlechten Parkour-Fähigkeiten des Samurai ihn im Allgemeinen zu einer schlechten Wahl für die Synchronisierung bei Viewpoints. Aber ansonsten liegt dir das feudale Japan als beider Charaktere zu Füßen, also nimm es an und lass uns unten wissen, in wem du am liebsten spielst, neben Naoe und Yasuke.