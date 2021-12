HQ

Obwohl Assassin's Creed Origins inzwischen über vier Jahre alt ist, scheint Ubisoft das Spiel noch nicht vergessen zu haben. Das Spieleunternehmen bestätigte gestern in einem kurzen Beitrag, dass an einem 60-fps-Patch für das Action-Abenteuer gearbeitet werde. Da keine Details bekanntgegeben wurden, können wir euch weder verraten, wann das Update möglicherweise erscheint, noch ob sich auch Besitzer einer PS4 oder einer Xbox One darüber freuen dürfen.