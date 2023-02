Assassin's Creed Origins' Game Director hat Ubisoft verlassen

HQ

Die Person, die als Game Director von Assassin's Creed Origins (dem ersten Assassin's Creed-Spiel, das den breiteren RPG-Stil verwendet) fungierte, hat ihren Abschied von Ubisoft Montreal angekündigt.

Wie in einem Beitrag auf LinkedIn enthüllt, hat Jean Guesdon Ubisoft verlassen, nachdem er in den letzten 17 Jahren an der Marke Assassin's Creed gearbeitet hat.

Über die Entscheidung sagte Guesdon: "Hallo allerseits, 2023 beginnt für mich mit dem Ende von etwas mehr als 17 beeindruckenden Jahren bei Ubisoft Montreal.

"Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel ich diesem einzigartigen Unternehmen zu verdanken habe. So viele Menschen haben sich getroffen, so viele Fähigkeiten gelernt und so viele Projekte geliefert.

"Und Assassin's Creed, natürlich Assassin's Creed... :-)

"Danke Ubi, sehr, sehr !! "

Es wird nicht erwähnt, wo Guesdon landen wird oder woran er als nächstes arbeiten wird, aber hoffentlich kann er seine Fähigkeiten für etwas Fantastisches einsetzen, wie er es mit Assassin's Creed Origins getan hat, das immer noch als eines der besten Assassin's Creed-Spiele gilt.