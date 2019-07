Assassin's Creed Odyssey taucht wieder auf: Atlantis-DLC endet in zwei Wochen

Judgement of Atlantis heißt der letzte Teil von Assassin's Creed Odysseys Atlantis-Story. Die DLC-Erweiterung führt die Ereignisse von Torment of Hades und Fields of Elysium fort und soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Der Inhalt kann separat oder über den Season Pass erworben werden und steht ab dem 16. Juli bereit. Auf uns wartet die Erkundung einer versunkenen Stadt, neue Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände.

Quelle: Ubisoft.