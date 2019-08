Assassin's Creed Odyssey: DLC Fields of Elysium ist gerade kostenlos erhältlich

Das Add-On Fields of Elysium von Assassin's Creed Odyssey kann zurzeit kostenlos auf PC, Playstation 4 und Xbox One heruntergeladen werden. Spieler können bis zum 1. September außerdem die erste Episode der zweiten Erweiterung - Fate of Atlantis - gratis abstauben. In Elysium erkunden wir die griechische Mythologie näher und finden heraus, dass im Olymp eine drohende Gefahr heranreift. Das Atlantis-DLC besteht aus insgesamt drei Episoden, in denen die Spieler mit Alexios oder Kassandra die griechische Unterwelt und die Stadt Atlantis erkunden. Der Saison Pass von Assassin's Creed Odyssey ist noch bis zum 1. September um die Hälfte reduziert und bietet die oben erwähnten Erweiterungen, die DLC-Episode Legacy of the First Blade, sowie die HD-Neuauflage vom dritten Assassin's Creed.

