Assassin's Creed Odyssey: August-Update bereitet auf kommende Inhalte vor

Assassin's Creed Odyssey wird bald ein Jahr alt und erst vor kurzem ging mit Fate of Atlantis das zweite Story-DLC zu Ende. Das heißt aber natürlich nicht, dass Fans des Action-Rollenspiels ab sofort keine neuen Inhalte mehr bekommen, da Ubisoft auch im August die episodische Geschichte "Lost Tale of Greece" erweitert wird. Außerdem fügt Update 1.5 voraussichtlich schon in den nächsten Wochen den friedlichen Erkundungsmodus Discovery Tour: Antikes Griechenland ein. Auf zusätzliche Missionen dürfen sich alle Spieler freuen, die sich mit dem Story-Creator-Modus auseinandersetzen werden - damit können wir eigene Quests erschaffen und teilen.

You watching Werben