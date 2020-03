Assassin's Creed Odyssey ab Donnerstag kostenlos zocken

Die neuesten Assassin's-Creed-Spiele haben die Spielerbasis in gewissem Maße geteilt. Während einige alte Fans glauben, dass sich Origins und Odyssey nicht mehr auf die richtigen Dinge konzentrieren, haben vor allem neue Spieler mit den vielen Möglichkeiten, die diese beiden gigantischen Abenteuer bieten, ihren Spaß. Wenn ihr nicht sicher seid, zu welcher dieser beiden Gruppen ihr gehört, dann bekommt ihr am kommenden Wochenende noch einmal die Chance, genau das herauszufinden.

Ubisoft wird Assassin's Creed Odyssey in den kommenden Tagen kostenlos auf PC, Playstation 4 oder Xbox One bereitstellen. Auf Konsole geht es am Donnerstag (sprich morgen) um 8:00 Uhr los (PC-Spieler müssen sich bis um 12:00 Uhr gedulden) und am Montag um 8:00 Uhr endet der kostenlose Spaß für PS4- und Xbox-One-Besitzer (erst um 17:00 Uhr auf dem PC). Weil derzeit ein Frühjahrs-Verkauf im Ubisoft-Store stattfindet, wird das Game außerdem stark reduziert angeboten.