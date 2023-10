Assassin's Creed Nexus VR Vorschau: Eine immersive Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

HQ

Als ich hörte, dass Ubisoft an einem Virtual-Reality-Spiel Assassin's Creed arbeitet, war ich unsicher, aber interessiert zu sehen, wie sich das entwickeln würde. Mit Assassin's Creed-Titeln, die dazu neigen, den Spieler in Sandkästen loszulassen und ihn aufzufordern, eine Aufgabe auf seine eigene Weise zu erledigen, horizontale und vertikale Bewegungen und eine breite Palette von Waffen zu verwenden, war ich zugegebenermaßen ein wenig besorgt, dass eine VR-Version viele dieser Schlüsselelemente zurückschrauben müsste. Aber nachdem ich die Chance hatte, eine Stunde Assassin's Creed Nexus VR auf Meta Quest 3 durchzuspielen und durchzuspielen, bin ich ziemlich beeindruckt von der Richtung, die dieses Spiel eingeschlagen hat.

Weil sich Nexus VR authentisch Assassin's Creed anfühlt, vielleicht mehr als viele der neuesten Ausgaben der Serie. Dieses Spiel ist im Gegensatz zu dem, was Mirage oft versucht hat, eine echte Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise, da es Sie als Kassandra ins antike Griechenland, als Ezio nach Italien und als Connor nach Amerika führt, um sich durch Sandbox-Orte mit zusätzlichen Nebenquests zu arbeiten, und Sie klettern und parkouren in einem Level mit Tonnen von Vertikalität und verwenden Werkzeuge und Waffen, um Feinden auszuweichen und sie zu eliminieren.

HQ

Für den Teil des Spiels, den ich testen durfte, wurde ich in das Italien der Renaissance zurückversetzt, um wieder in die Fußstapfen des berühmten Ezio zu schlüpfen, als er sich zusammen mit seinem Freund Mauricio auf den Weg machte, um ein Ziel herauszulocken, indem er es in Verlegenheit brachte und wütend machte. Diese Demo, die etwa eine Stunde dauerte und mich in einem der Sandbox-Level von Nexus VR losließ, gipfelte nicht in einem wirklich großen Attentat, aber ich konnte erleben, wie die Tarnung angeboten wird, wie die Bewegung und das Klettern funktioniert, wie der Kampf gestaltet ist, und natürlich konnte ich ein oder zwei überraschend nicht beängstigende Glaubenssprünge machen.

Werbung:

Jeder, der schon einmal ein VR-Spiel gespielt hat, wird sofort Ähnlichkeiten mit der Funktionsweise von Nexus VR finden. Indem du zwischen verschiedenen Komfortoptionen wählst, kannst du Ezio entweder mit einem Analogstick oder stattdessen teleportieren, und kannst nach Belieben durch ein Level wandern, mit Objekten interagieren, Truhen öffnen, Flaschen aufheben, um sie zu werfen, um Wachen abzulenken und so weiter. Das Spiel wurde so aufgebaut, dass du dich sogar ducken kannst, um mit einer Controller-Taste unauffälliger zu werden, oder du kannst dich stattdessen manuell ducken, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Wenn es um Klettern und Parkour geht, wird dies auf zwei verschiedene Arten angeboten. Du kannst wie in so ziemlich jedem anderen VR-Spiel klettern, indem du dich ausstreckst, dich an Vorsprüngen festhältst, dich manuell hochziehst und dergleichen. Sie können mit dem Großteil der Umgebung in Nexus VR interagieren, aber es muss klare Orte geben, an denen man sich festhalten kann, um klettern zu können, ähnlich wie Assassin's Creed-Spiele immer funktioniert haben. Wenn du anfangen willst, durch das Level zu parkouren, indem du ein paar Knöpfe gedrückt hältst und deine Sicht als Richtungsindikator nutzt, springt und springt das Spiel über Vorsprünge und Dächer. Der Haken an der Sache ist, dass du bei einigen Sprüngen deine Hände ausstrecken musst, um Felsvorsprünge zu greifen, wenn sie zu weit entfernt sind, so dass du beim Parkour zwar einen gewissen Grad an Automatisierung hast, aber den Ball nicht aus den Augen lassen kannst.

Wenn man sich die Tarnung ansieht, fühlt es sich wie eine fortgeschrittenere Version dessen an, was Mirage sein wollte. Da dies ein First-Person-Spiel ist, kann man sich nicht auf die Third-Person-Perspektive verlassen, um um Ecken zu spähen, man muss das tun, indem man sich streckt und physisch späht, während man den Blick von Wachen vermeidet, die eine bessere und realistischere Wahrnehmung zu haben scheinen als alles, was ich von einem Assassin's Creed gesehen habe Spiel seit langer Zeit. Passend zum Thema der Serie kannst du die versteckte Klinge verwenden, um ahnungslose Opfer zu eliminieren, pfeifen, um sie in ihre Nähe zu locken, Schlüsselgegenstände von NPCs stehlen und sogar Truhen mit Schlössern knacken. Da Nexus VR jedoch ein VR-Spiel ist, fehlen ihm einige der fortschrittlicheren Funktionen der PC- und Konsolentitel, wie die Fähigkeit, Körper aufzuheben und zu verstecken, was bedeutet, dass das Töten in diesem Spiel normalerweise ein letzter Ausweg durch und durch ist. Glücklicherweise kannst du dich mit dem Stealth-Angebot unter NPC-Gruppen mischen oder dich in Heuhaufen und Büschen verstecken, um neugierigen Blicken zu entgehen.

Werbung:

Wenn die Tarnung fehlschlägt und du entdeckt wirst, ist der Kampf auch anderen VR-Nahkampfspielen sehr ähnlich. Du kannst nach deiner rechten Hüfte greifen und ein Schwert (oder einen Tomahawk für Connor) herausziehen und damit feindliche Schläge parieren und dann zurückschlagen, wenn sie müde oder betäubt sind. Du kannst an deine Brust greifen, um Wurfmesser zu verwenden, die sich hervorragend als lautlose Tötungswerkzeuge eignen, und über eine deiner Schultern greifen, um eine Armbrust auszurüsten, wobei Pfeile hinter der anderen Schulter aufbewahrt werden. Wenn es zu hektisch wird, hat deine linke Hüfte Rauchbomben, ideal für eine schnelle Flucht. Und dann ist da noch die Crème de la Crème, die Hidden Blade, die durch Bewegen des Handgelenks aktiviert werden kann und für Exekutionen im Kampf und für lautlose Schläge von hinten verwendet werden kann.

Das ist alles schön und gut, aber es ist die Kombination aus der Bewegungssuite und dem Leveldesign, die mich am meisten überrascht hat. Nexus VR hat keine offene Welt wie andere Assassin's Creed-Spiele, aber es gibt offene Sandbox-Levels, die es Ihnen ermöglichen, nach Belieben zu erkunden, Aussichtspunkte zu erklimmen, um die Umgebung zu bewerten, Sammlerstücke zu finden, die historische Tiefe hinzufügen, und Nebenziele und Aufgaben wie zeitgesteuerte Parkour-Herausforderungen, die bedeuten, dass die Kerngeschichte nur ein Teil dessen ist, womit Sie Ihre Zeit füllen können. Es gibt wirklich viel zu tun.

Zwischen der soliden Leistung auf der Meta Quest 3, wo die Bildrate konstant blieb und die Grafik für einen VR-Titel in Ordnung war, über die Komfortoptionen, die Ubisoft eingebaut hat, die es VR-Betroffenen wie mir ermöglichen, das Spielerlebnis so anzupassen, dass die Reisekrankheit den Spaß nicht ruiniert, bis hin zu den Kerndesignelementen, die sich wirklich wie Nexus VR anfühlen die Serie zu ihren Parkour- und Stealth-Wurzeln zurückgeführt hat, steckt wirklich viel Potenzial in diesem Spiel. Ich würde sagen, und das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich um ein VR-Spiel handelt, dass sich das Level, das ich erleben durfte, nicht so lebendig und geschäftig anfühlt wie PC- und Konsolen-AC-Spiele, und auch die Geschichte scheint nicht die Stärke des Spiels zu sein. Aber wenn Sie auf eine Chance gewartet haben, wirklich zu fühlen, wie es ist, ein Assassine zu sein, nicht nur in die Fußstapfen dieser ikonischen Charaktere zu treten, sondern sie tatsächlich zu werden, dann Assassin's Creed Nexus VR scheint ein großartiger Ort zu sein, um genau das zu tun, wenn es am 16. November erscheint.