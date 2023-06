Assassin's Creed Mirages Assassinenfokus-Attacke wurde entwickelt, weil "wir etwas finden mussten, das für Basim irgendwie ikonisch ist"

HQ

In dem Gameplay, das Ubisoft Bordeaux bisher für Assassin's Creed Mirage gezeigt hat, wurden viele von der neuen Attacke angezogen, mit der Basim mehrere Ziele in schneller Folge eliminieren kann. Bekannt als Assassin's Focus, In einem kürzlich erschienenen Nachrichtenartikel über das neueste Gameplay habe ich die Fähigkeit als übernatürlich beschrieben, aber es stellt sich heraus, dass es sich eher um eine physische Bewegung als um irgendetwas anderes handelt.

Während eines Interviews mit dem Animationsregisseur Benjamin Potts in Los Angeles fragte ich Potts nach dieser "übernatürlichen" Bewegung und ihrem Ursprung, worauf er mir erzählte:

"Wir mussten etwas Einzigartiges für Basim entwickeln, weißt du, es ist ein besonderes Spiel, es ist ein sehr eng ausgearbeitetes narratives Action-Adventure, aber wir mussten etwas finden, das für Basim irgendwie ikonisch war", sagte Potts.

"Wir haben viele Iterationen und Ideen durchlaufen. Die Idee hinter dem Fokus des Attentäters ist eigentlich, dass wir uns die Geschwindigkeit ansehen, die Vorstellung, dass Basim tatsächlich so schnell ist, dass er vor seinem geistigen Auge die Zeit verlangsamen und darüber nachdenken kann, was seine nächsten Ziele sein werden, und Kettenmorde.

"Ich würde nicht sagen, ja, ich denke, in gewisser Weise ist es für einige übernatürlich, für uns haben wir das Gefühl, dass es eine wirklich strategisch vorteilhafte Methode ist, Ziele zu ermorden. Es ist sehr sorgfältig gefertigt und entworfen und ausbalanciert, so dass es nicht zu mächtig ist, aber strategisch muss man darüber nachdenken, wie man es einsetzt."

Apropos neue Funktionen: Ich habe Potts auch nach den reitbaren Kamelen gefragt und wie das Team sie animiert hat. Insbesondere fragte ich mich, ob das Team es geschafft hatte, ein Kamel in einen Mo-Cap-Anzug zu stecken, was Potts bald abschaltete.

"Es könnte ziemlich interessant sein, ein Kamel in einen Mocap-Anzug zu bekommen, oder? Nein, ich meine, wir haben unsere Animationen speziell für die neuen Reittiere entwickelt, weißt du, das ist eine Menge Arbeit. Wir haben dort einige Animationen wiederverwendet, aber wir mussten die Arbeit aktualisieren und viele technische Prozesse durchlaufen, um sie dorthin zu bringen, wo sie jetzt sind. Aber ja, nein, wir hatten ein großes Team, das daran arbeitete, naja, ein großes Team, wir hatten eine ganze Reihe von Leuten, die daran arbeiteten. Es ist immer eine Herausforderung, Reittiere sind immer eine Herausforderung. Tiere, die man nicht reitet, sind eine Sache, aber wenn man anfangen muss, sie zu reiten, wird es zu einer ganz anderen Sache."

Sie können sich unten unser vollständiges Interview mit Potts ansehen, in dem wir über die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen sprechen.