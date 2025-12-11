Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Granblue Fantasy: Relink und weitere erscheinen im Dezember auf PS Plus

HQ

Es gab Gerüchte, dass Assassin's Creed Mirage und Wo Long: Fallen Dynasty diesen Monat auf PlayStation Plus Extra und im Premium-Spielekatalog erscheinen würden, und nun hat Sony die Auswahl neuer Spiele für den Dienst bestätigt.

AC Mirage und Wo Long werden ergänzt durch Granblue Fantasy: Relink, Skate Story, Planet Coaster 2, Cat Quest III, Lego Horizon Adventures, Paw Patrol: Grand Prix und Paw Patrol World. Alle diese Spiele werden am 16. Dezember auf PS Plus verfügbar sein, mit Ausnahme von Skate Story, das am 8. Dezember zum Start auf den Dienst kam.

Außerdem erscheint Soul Calibur III als Teil des Classics-Katalogs bei PlayStation Plus Premium-Abonnenten. Eine ziemlich schöne und abwechslungsreiche Auswahl an Titeln, die rechtzeitig zu Weihnachten auf den Dienst kommen, sodass du – egal, wer du bist, wahrscheinlich etwas zum Spielen hast, bevor du am Weihnachtstag noch mehr Spiele auspackst.