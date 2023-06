Assassin's Creed Mirage vermischt Nostalgie und Innovation in Videos

HQ

Ubisoft liebt es normalerweise, eine Menge Trailer für seine größten Spiele zu veröffentlichen, daher haben wir überraschend wenig von Assassin's Creed Mirage gesehen. Es scheint, als hätte das französische Unternehmen beschlossen, den Mangel an Anhängern in Zukunft zu kompensieren.

Denn die Tatsache, dass wir einen Gameplay-Trailer im PlayStation Showcase bekommen haben und wir am Montag in der Ubisoft Forward Show mehr sehen werden, hat Ubisoft nicht davon abgehalten, uns ein neues Video zu geben, in dem genau beschrieben wird, wie Assassin's Creed Mirage mehr wie das erste Spiel der Serie sein wird, während gleichzeitig einige nette Verbesserungen und neue Mechaniken implementiert werden.

Wir haben schon früher von dem zurückkehrenden Fokus auf soziale Tarnung, geplante Attentate, vertikalen Parkour und dergleichen gehört, aber das Video gibt uns einen genaueren Blick auf diese Dinge. Am Ende enthüllt es auch etwas völlig Neues: Assassin's Creed Mirage gibt uns die Möglichkeit, einen nostalgischen Filter zu aktivieren, der das Spiel mit einer blauen und grauen Farbpalette entsättigt, damit es sich wirklich wie Altaïrs erstes Abenteuer anfühlt.