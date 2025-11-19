Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage s kostenloses Story-DLC ist jetzt verfügbar

Valley of Memory fügt sechs Stunden neue Story-Inhalte sowie große Gameplay-Verbesserungen hinzu.

HQ

Das kostenlose Story-Update für Assassin's Creed Mirage ist angekommen. Valley of Memory führt uns in die antike Stadt AlUla auf der Arabischen Halbinsel und konzentriert sich auf das Geheimnis von Basims Vater.

Im Verlauf der sechsstündigen Kampagneninhalte sehen wir, wie Basim vom Straßendieb zum Meisterattentäter wurde. Außerdem kommen mit diesem Update große Gameplay-Verbesserungen, darunter die Möglichkeit, Missionen und Aufträge, die du zuvor abgeschlossen hast, erneut zu spielen, sowie einige Parkour-Verbesserungen für erfahrene Spieler, die sich mit dem neuen Steuerungsschema, Rückwärtsauswürfen und freien Sprüngen noch etwas mehr testen möchten.

Neue Schwierigkeitsvoreinstellungen, Ingame-Tools und mehr sind ebenfalls im Valley of Memory-Update verfügbar, das automatisch auf Assassin's Creed Mirage für alle Besitzer von PlayStation, Xbox und PC installiert werden sollte. Game Pass-Besitzer können auch das Story-DLC erhalten, aber iOS-Spieler müssen auf einen späteren Zeitpunkt warten.

HQ

Ähnliche Texte

0
Assassin's Creed MirageScore

Assassin's Creed Mirage
KRITIK. Von Marie Liljegren

Ubisofts neuester Teil der Assassin's Creed-Reihe ist da, und da er zu seinen Wurzeln zurückkehrt, ist er erfolgreich oder ein Relikt der Vergangenheit?



Lädt nächsten Inhalt