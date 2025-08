Assassin's Creed Mirage führt bevorstehende Game Pass-Ergänzungen an

HQ

Die nächsten Spiele, die als Teil der Game Pass -Bibliothek erscheinen werden, wurden enthüllt. Die Neuzugänge, die die erste Augusthälfte ausmachen werden, wurden bestätigt, und an der Spitze des Feldes steht eines der letzten Assassin's Creed Spiele.

Nein, es ist keine von Dehydrierung inspirierte Halluzination, Assassin's Creed Mirage schließt sich Game Pass am 7. August an, als Teil der Game Pass Ultimate und PC Game Pass Dienste. Das prägnantere und stealth-fokussiertere Kapitel der geschichtsträchtigen Serie kommt als eines von vielen Neuzugängen, mit der vollständigen Liste der kommenden Optionen unten.

Hinweis: Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, sind bei der Veröffentlichung nicht im Game Pass Standard verfügbar, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, sind aber jetzt für Xbox Standard verfügbar).



Rain World (Cloud, Xbox, PC) - 5. August



Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox) - 6. August**



Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox) - 6. August**



MechWarrior 5: Clans (Xbox) - 6. August**



Orks müssen sterben! Deathtrap (Xbox) - 6. August**



Assassin's Creed Mirage (Cloud, Xbox, PC) - 7. August*



Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Xbox, PC) - 12. August



9 Könige (PC) - 14. August*



Der Haken an der Sache ist, dass diese Ergänzungen auf Kosten von Anthem, Farming Simulator 22 und Persona 3 Reload gehen, die jeweils am 15. August auslaufen. Was die Vergünstigungen betrifft, die über Game Pass verfügbar sind oder sein werden, lesen Sie mehr auf Xbox Wire.