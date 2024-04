Assassin's Creed Mirage Der Regisseur hat Pläne, Basims Geschichte weiterzuführen

HQ

Assassin's Creed Mirage ist es weitgehend gelungen, eine Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise zu sein. Die Kombination einiger der neueren Elemente mit mehr Stealth-basiertem Gameplay und schnellerer Action hat uns und andere Fans beeindruckt, als es im Oktober letzten Jahres auf den Markt kam.

In einem kürzlich veröffentlichten Reddit-AMA scheint es, dass, auch wenn Mirage ein vollständiges Erlebnis ist, dies nicht das Ende von Basims Geschichte sein könnte. Stéphane Boudon sagte folgendes in Bezug auf die weitere Verfolgung von Basims Geschichte.

"Mirage wurde als eigenständiges Erlebnis ohne DLC-Plan konzipiert. Aber wir haben Ideen, wie wir die Geschichte von Basim erweitern könnten. Aber bis heute sind keine Post-Launch-Inhalte für Mirage geplant."

Selbst wenn Eisen im Feuer sind, erwarten Sie nicht, dass sie in absehbarer Zeit herauskommen. Aktuell geht Assassin's Creed als Franchise in ganz andere Richtungen. In Assassin's Creed Red werden wir endlich das feudale Japan zu sehen bekommen, und Assassin's Creed Codename Hexe wird uns ein unvergleichliches Erlebnis bieten.