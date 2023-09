Assassin's Creed Jade wird dieses Jahr nicht veröffentlicht

HQ

Ubisoft und Level Infinite arbeiten schon seit einiger Zeit daran, Assassin's Creed auf Mobilgeräte zu bringen, in einem Projekt, das jetzt definitiv Assassin's Creed Jade heißt. Der mobile Titel wurde vor ein paar Jahren auf einer ehemaligen Assassin's Creed Showcase angekündigt, und seit diesem Datum haben wir zusätzliche Trailer erhalten und hatten sogar die Möglichkeit, ihn als Teil einer Closed Beta Test zu spielen. Wenn man bedenkt, dass das Spiel derzeit in den Händen von Fans getestet wird, fragt man sich vielleicht, wann Assassin's Creed Jade erscheinen wird? Die Antwort auf diese Frage lautet nicht im Jahr 2023.

Im Gespräch mit Andrei Chan von Level Infinite, Executive Producer von AC Jade, erzählte er uns während unserer diesjährigen Gamescom:

"Nun, nicht bis Ende des Jahres, denn die nächste Phase ist [Closed Beta Test 2], also gibt es keine Chance, dass wir starten können, bis wir CBT2 ausführen, das Feedback sammeln und auch dieses Feedback berücksichtigen. Ich würde also sagen, dass wir das Spiel so lange testen werden, bis die Fans uns sagen, ja, das ist authentisches Assassin's Creed auf dem Handy, das ist die richtige Erfahrung, das ist die richtige visuelle Qualität. Dann werden wir uns wahrscheinlich als Team zusammensetzen und darüber sprechen, wann wir das veröffentlichen werden und wann wir alle anderen Funktionen bereitstellen werden, die wir noch liefern müssen, damit das Handyspiel ein gutes Handyspiel wird, nicht nur Assassin's Creed, sondern auch das Assassin's Creed-Spiel auf dem Handy."

Lange Rede, kurzer Sinn: Bevor sich Ubisoft und Level Infinite auf ein Veröffentlichungsdatum festlegen, wollen die Entwickler eine weitere Runde Spieler-Feedback, die irgendwann später in diesem Jahr stattfinden wird.

