Assassin's Creed Jade Impressionen: Assassin's Creed für unterwegs

HQ

Ubisoft durchlief eine kleine Phase, in der es grünes Licht für eine Menge mobiler Adaptionen seiner berühmten Franchises gab. Zu diesem Zweck sind Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence und das kommende Assassin's Creed Jade (ehemals Assassin's Creed Codename Jade) am Horizont zu sehen. Während ich die Gelegenheit hatte, den kommenden The Division Mobile-Titel während des Summer Game Fest zu spielen, und andere Mitglieder des Gamereactor-Teams in der Vergangenheit mit Rainbow Six Mobile experimentiert haben, hatte ich jetzt auch die Möglichkeit, Assassin's Creed Jade zu testen, und das alles während meiner Zeit in Köln für die Gamescom 2023.

In erster Linie ist es erwähnenswert, dass sich Assassin's Creed Jade sofort wie ein Handyspiel anfühlt, das eher in der Größenordnung und Qualität von Diablo Immortal liegt. Dies ist keine mobile Version von Assassin's Creed, sondern Assassin's Creed auf Mobilgeräten, und was ich damit meine, ist, dass Sie immer noch alle Kernfunktionen erhalten, die die Serie zu einer Ikone machen, wenn auch mit geringerer grafischer Wiedergabetreue und auf eine Weise, die für die Touchscreen-Steuerung geeignet ist. Es gibt eine große offene Welt zu erkunden, Parkour und Klettern ist so ziemlich überall möglich, du kannst Feinde heimlich ausschalten und sogar an Nahkämpfen teilnehmen. Dies ist kein herzloses mobiles Spin-off, es ist das Assassin's Creed, das wir kennen und lieben, nur für Android und iOS-Geräte gemacht.

In diesem Sinne wird Assassin's Creed Jade zwar nicht nur von Ubisoft entwickelt (sondern auch mit Hilfe von Level Infinite), aber die Geschichte ist kanonisch und enthält Anspielungen auf den Rest der Franchise sowie diese vertraute, historisch verwurzelte Erzählung, die bestimmten unklaren realen historischen Ereignissen eine Wendung gibt. Zum Beispiel könnte es einen Kaiser in Qin Dynasty China geben, der auf eine Weise gestorben ist, die wir in der heutigen Zeit noch nicht bestätigt haben. In Jade wurde derselbe reale Kaiser wahrscheinlich von der Assassin's Order ermordet.

Werbung:

Es fühlt sich alles wirklich authentisch und wahr an, wenn Sie es spielen, auch wenn die Touch-Steuerung weniger effektiv ist als beispielsweise bei einem Controller. Die Tarnung ist einfach zu bedienen, auch wenn sie sich wie ein zusätzliches Maß an Nachsicht anfühlt, um dem weniger flüssigen Gameplay gerecht zu werden, und dies ist der gleiche Fall mit dem Parkour und dem Klettern, das unglaublich vertraut ist, aber so gestaltet ist, dass Sie nicht das gleiche Maß an Kontrolle haben wie in Assassin's Creed Valhalla, Zum Beispiel. Das alles erinnert mich an das, was Blizzard mit Diablo Immortal geschaffen hat, nämlich das einer sehr gut umgesetzten mobilen Version der Diablo-Serie, auch wenn sie ihre Knicke hat, ebenso wie Jade.

Abgesehen von der klobigen Touch-Steuerung, die zweifellos ein wenig mehr Optimierung und Verfeinerung vertragen könnte, scheint Jade ein ziemlich eigenartiges Plünderungssystem zu bieten. Wenn du einen Feind besiegst oder einen Container plünderst, sammelst du eine Menge zufälliger Materialien ein, mit denen du deinen Attentäter aufrüsten und neue Gegenstände herstellen kannst. Sicher, auf der einen Seite ist die Tatsache, dass Sie die Freiheit haben, Ihren Attentäter zu Ihrem eigenen zu machen, ein großes Plus, aber wenn dies auf Kosten eines unnötig komplexen und anmaßenden Plünderungs- und Handwerkssystems geht, wird es schwer sein, diese Freiheit zu schätzen, wenn überhaupt.

Da es sich bei diesem Spiel um ein Live-Projekt handeln wird, bin ich ein wenig besorgt darüber, was das in Bezug auf die Monetarisierung und die Veröffentlichung nach der Veröffentlichung bedeutet. Die Entwickler haben mir gesagt, dass alle Erzähl- und Story-Beats immer völlig kostenlos angeboten werden, aber da es sich um ein Free-to-Play-Spiel handelt, muss es in irgendeiner Weise Einnahmen generieren, und wenn man bedenkt, was Blizzard mit Diablo Immortal gemacht hat, fällt es mir schwer, mir hier nicht auch darüber Gedanken zu machen. Außerdem zieht es mich nicht an, ständig wochenlang auf das nächste Kapitel einer Assassin's Creed-Geschichte warten zu müssen, obwohl das daran liegen könnte, dass ich gegenüber der überwältigenden Anzahl von Live-Service-Spielen auf dem heutigen Markt taub geworden bin.

Werbung:

Was ein Handyspiel angeht, scheint Assassin's Creed Jade viel zu bieten. Ich denke, dass Level Infinite und Ubisoft mit diesem Titel auf dem richtigen Weg sind, aber die wirklichen Punkte für das Spiel werden davon abhängen, wie es unterstützt und monetarisiert wird, denn der Markt für mobile Spiele ist in diesem Sinne im Wesentlichen der Wilde Westen, mit Spielefirmen, die tun, was sie wollen, um jeden letzten Cent aus ihren Spielern herauszupressen. Wenn es diese Gewässer überstehen und ein ähnliches Spiel wie Diablo Immortal liefern kann, besteht eine sehr reale Chance, dass Assassin's Creed Jade zu etwas wirklich Besonderem wird, wenn es irgendwann in der Zukunft auf den Markt kommt.