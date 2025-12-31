Assassin's Creed Jade bekommt neue Lebenszeichen

HQ

Erinnern Sie sich an die Jahre vor dem Erscheinen von Hollow Knight: Silksong, in denen wir nur gelegentlich die Bestätigung bekamen, dass es noch lebte? Das scheint die gewählte Strategie mit Assassin's Creed Jade zu sein. Seit einiger Zeit haben wir nur gehört, dass das Spiel in den vorherigen Launch-Fenstern nicht erscheinen wird, und da wir uns dem Punkt nähern, an dem es fast zwei Jahre ohne große Neuigkeiten von Ubisoft oder Level Infinite gibt, fragen sich manche, ob das Spiel jemals erscheinen wird.

Ein Fan fragte einfach, ob das Spiel erscheinen würde, woraufhin der offizielle Administrator des Assassin's Creed Jade Discord-Servers – Jade-grzmot69 – einfach mit "ja" antwortete, mit einem lächelnden Emoji. Es ist nicht viel, worauf man aufbauen kann, aber es bestätigt zumindest, dass wir die Entwickler einfach noch eine Weile weitermachen lassen müssen, bis AC Jade vollständig fertig ist.

Gamereactor hat versucht, weitere Kommentare einzuholen, aber bisher keine Antwort erhalten. Wir haben Assassin's Creed Jade schon 2023 gespielt, können uns aber vorstellen, dass sich das Spiel seitdem stark verändert und verbessert hat. Hoffen wir, dass wir bald mehr davon sehen, wie es ist.