Assassin's Creed IV: Black Flag und Rogue entern Switch noch 2019

Nachdem eine Reihe von Online-Shops bereits Switch-Versionen von Assassin's Creed IV: Black Flag und Assassin's Creed: Rogue gelistet haben, hat uns Ubisoft in Nintendos Direct-Livestream die Echtzeit dieser Einträge offiziell bestätigt. Beide Spiele werden in der sogenannten "Assassin's Creed Rebel Collection" am 6. Dezember auf dem Hybriden veröffentlicht. Als kleine Kompensation für die lange Wartezeit dürfen sich Spieler auf Bewegungsoptionen und Touchscreen-Unterstützung freuen. Black Flag und Rogue waren beides gute Spiele, die die etablierte Assassin's-Creed-Formel mit einem größeren Fokus auf Seefahrt aufgebrochen haben. Einen Preis für die Rebel collection haben wir noch nicht bekommen.