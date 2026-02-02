Assassin's Creed Invictus Entwickler sollen "keinen einzigen Kollegen kennen", der das Spiel mag

Assassin's Creed mag für seine Einzelspieler-Erlebnisse bekannt sein, aber die Leute haben diesen Mehrspielermodus in Brotherhood und Revelations wirklich geliebt, oder? Es überrascht wahrscheinlich niemanden zu hören, dass Assassin's Creed Invictus dem Drachen des Live-Service-Goldes nachjagt, und es wird euch auch nicht überraschen, dass die Entwickler anscheinend keine großen Fans des Spiels sind.

Laut dem Leaker j0nathan hatte ein Entwickler einige brutal harte Worte über das Spiel: "Ich kenne keinen einzigen Kollegen, der Invictus mag. Nur die Manager werden wahrscheinlich weiterhin lächeln und dieses Projekt loben" (Übersetzung per Maschine).

"Es ist schrecklich: lächerliche Animationen, hässliche und cartoonhafte Charaktere (ihre Gesichter sind genauso schrecklich), idiotische Sound- und visuelle Effekte, Kampfarenen", fuhren sie fort. "Das Konzept ist einfach nur enttäuschend. Ich frage mich, für wen dieses Spiel überhaupt ist und warum es gemacht wurde. Vielleicht ist es nur für Kinder gedacht... Sechsjährige? Keine Ahnung. Wenn das der Fall ist, habe ich Mitleid mit den Eltern der Kinder, die auf Geld gejagt werden, um eine neue Welle von Mikrotransaktionen anzutreiben."

Derselbe Leaker behauptet auch, er habe weitere Details zu zukünftigen Ubisoft-Projekten, aber da wir uns vorerst auf Invictus konzentrieren, scheint es, als könnten wir schon ein weiteres Live-Service-Projekt als Flop bezeichnen, bevor es überhaupt erschienen ist. Das gilt natürlich, wenn man diesem Bericht Glauben schenkt. Es lohnt sich, das mit Vorsicht zu genießen, da Ubisoft außerhalb der Existenz des Projekts offiziell nichts enthüllt hat.