Assassin's Creed-Franchise-Chef verlässt Ubisoft nach Tencent-Deal

HQ

Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass Ubisofts größtes geistiges Eigentum, Assassin's Creed, von Vantage Studios geleitet wird, einer Tochtergesellschaft von Ubisoft mit einem Anteil von 25 % an Tencent. Vantage betreut jetzt auch Far Cry und Rainbow Six.

Zwei Wochen nachdem Vantage seinen Betrieb aufgenommen hat, hat Assassin's Creed-Vizepräsident und Executive Producer Marc-Alexis Côté Ubisoft nach 20 Jahren im Unternehmen verlassen. Laut einem Mitarbeiter-Memo, das IGN vorliegt, traf Côté die Entscheidung, das Unternehmen auf eigene Faust zu verlassen, nachdem ihm eine Führungsposition innerhalb der neuen Tochtergesellschaft angeboten worden war.

"Nach der im März 2025 angekündigten organisatorischen Umstrukturierung hat sich Marc-Alexis Côté entschieden, einen neuen Weg außerhalb von Ubisoft zu gehen", sagte ein Sprecher von Ubisoft. "Wir sind zwar traurig, ihn gehen zu sehen, aber wir sind zuversichtlich, dass unsere talentierten Teams das starke Fundament, das er mit aufgebaut hat, weiterführen werden."

Côté begann 2005 bei Ubisoft als Software-Ingenieur zu arbeiten, und als Assassin's Creed III auf den Markt kam, war er dessen Game Director. Im März 2022 soll Côté die Zukunft des Franchise entworfen haben, Assassin's Creed Shadows in den Vordergrund gerückt und den Grundstein für das kommende Assassin's Creed Hex gelegt haben.