Assassin's Creed, Far Cry und Watch Dogs erhalten kostenlose Next-Gen-Updates für PS5 und Xbox Series X

Als Ubisoft Assassin's Creed IV: Black Flag ungefähr zum Wechsel der Xbox 360/PS3 auf Xbox One/PS4 auf den Markt brachte, wurde uns ein Generations-Upgrade des Spiels in Rechnung gestellt. Beim bevorstehenden Konsolenwechsel soll das nicht der Fall sein, jedenfalls nicht bei den kommenden Titeln von Ubisoft. Der Publisher bestätigte am Wochenende im Ubisoft-Forward-Stream, dass jeder, der Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla und Far Cry 6 für Playstation 4 oder Xbox One erwirbt, ein kostenloses "Upgrade" erhält, mit dem wir das Spiel in bestmöglicher Form auf Playstation 5 und Xbox Series X ausführen können. Wann diese Update/Umtauschaktionen (wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau) eintreffen, ist nicht bekannt.