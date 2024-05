Assassin's Creed Codename Red heißt offiziell Assassin's Creed Shadows

HQ

Wir wussten, dass dies der Fall sein würde, aber Assassin's Creed Codename Red wird beim Start nicht als Assassin's Creed Codename Red bekannt sein. Das Spiel wird offiziell den schicken Namen Assassin's Creed Shadows tragen, und was noch besser ist, ist, dass wir später in dieser Woche ein wenig davon zu sehen bekommen.

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Spiel am Mai 15 um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ gezeigt und vollständig enthüllt wird, bevor zweifellos eine viel größere Show und ein viel größerer Auftritt während des Ubisoft Forward in Los Angeles am 10. Juni stattfinden wird.

Sie können die Enthüllung auf dem YouTube-Kanal von Ubisoft verfolgen und vor der vollständigen Enthüllung auf die Assassin's Creed Social-Media-Kanäle gehen, um zu versuchen, ein Sanduhr-Rätsel für eine nicht näher spezifizierte (wahrscheinlich einen weiteren Teaser) Belohnung zu lösen.

Ansonsten hat Ubisoft keine weiteren Informationen über das Spiel bestätigt, außer dem, was wir wissen, nämlich dass es "im feudalen Japan spielt".

Freust du dich auf Assassin's Creed Shadows ?