Assassin's Creed Codename Jade, um diesen Sommer einen weiteren Test zu erhalten

Im Rahmen des Ubisoft Forward-Events hat Ubisoft gerade eine Reihe zusätzlicher Details über den kommenden Assassin's Creed Mobile-Titel Assassin's Creed Codename Jade geteilt. Nein, wir haben nichts über den richtigen Namen des Titels erfahren, aber wir haben einen kleinen Einblick bekommen, wie die Entwicklung voranschreitet und was als nächstes für den Titel ansteht.

In der Präsentation wird uns gesagt, dass das Entwicklerteam "große Fortschritte macht" und dass sich der Titel zwar noch "sehr in der Entwicklung" befindet, aber das Feedback, das der Titel seit seiner Ankündigung im letzten Jahr erhalten hat, bedeutet, dass Ubisoft bereit ist, das Spiel für einen weiteren groß angelegten Test in die Hände der Spieler zu geben.

Ubisoft hat jetzt die Vorregistrierung für den Test eröffnet, was bedeutet, dass Sie Ihr Interesse an der Chance bekunden können, die offene Welt von China BC aus dem dritten Jahrhundert vor dem eigentlichen Start des Spiels in der Zukunft zu erkunden.

Ubisoft wollte auch ein wenig weiter über die Geschichte und das Gameplay von Codename Jade's sprechen und fügte hinzu, dass der Titel Ereignisse rund um die Qin-Dynastie untersuchen wird und zwischen Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey angesiedelt sein wird , bietet eine erzählerische Geschichte und spielt in einer offenen Welt, in der die Spieler in eine geschäftige Hauptstadt oder zur Chinesischen Mauer reisen können. Es wurde auch das Weltgeschehen erwähnt, und Ubisoft merkte an, dass sich das Spiel um junge Attentäter drehen wird, die die Wege der Xia erlernen und auf verschiedene Weise angepasst werden können.

Es wurde nicht erwähnt, wann Assassin's Creed Codename Jade auf den Markt kommen wird, also erwarten Sie wahrscheinlich nicht, dass es frühestens 2024 auf iOS- und Android-Geräten zu sehen sein wird.