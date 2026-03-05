Assassin's Creed Codename Hexe wird "dunkler" sein als die vorherigen Spiele der Reihe

HQ

Da es so aussieht, als würden wir uns bald von Assassin's Creed Shadows verabschieden, sind alle Augen darauf gerichtet, was als Nächstes für Ubisofts geschichtsgeschichtliches Franchise kommt. Das Assassin's Creed IV: Black Flag Remake oder Assassin's Creed: Black Flag Resynced wurde gestern Abend endlich bestätigt, aber an anderer Stelle in Ubisofts umfangreichem Beitrag gab es auch Neuigkeiten zu einem komplett neuen Spiel.

"Auch wenn wir wissen, dass wir noch nicht viel über dieses Spiel verraten haben, wird es von unserem erfahrenen Team hier bei Ubisoft Montreal mit großer Sorgfalt entwickelt", beginnt Jean Guesdon, Leiter der Inhalte des Assassin's Creed-Franchises. "Erwartet ein einzigartiges, dunkleres, erzählerisch getriebenes Assassin's Creed-Erlebnis, das in einem entscheidenden Moment der Geschichte spielt."

"Wir nehmen uns die Zeit, seine ehrgeizige Vision umzusetzen, was bedeutet, dass wir noch eine Weile still sein werden, aber wir lieben es, all die Begeisterung auf unseren Kanälen zu sehen und können es kaum erwarten, mehr zu veröffentlichen, wenn die Zeit reif ist", fährt der Beitrag fort.

Das gibt uns zwar nichts, woran wir uns sofort festhalten können, aber hoffentlich können wir vor Jahresende oder sogar näher an den Sommer noch mehr erfahren, was dieses mysteriöse neue AC-Spiel zu bieten hat. Wird es eher wie die neuere Spielegeneration sein oder uns zurück in die berauschenden Zeiten von Assassin's Creed II und darüber hinaus versetzen? Es ist offensichtlich, dass Ubisoft von diesem Titel begeistert ist, also hoffentlich können wir es bald auch sein.