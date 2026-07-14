Assassin's Creed: Black Flag Resynced's Explorer Outfit wurde gefunden, hier findest du ihn

HQ

Um das Erscheinen von Assassin's Creed: Black Flag Resynced zu markieren, einem Spiel, das am Veröffentlichungstag zwei Millionen Einheiten verkaufte und der breiteren Assassin's Creed-Reihe half, über 250 Millionen Verkäufe zu erreichen, schickt Ubisoft Spieler auf eine Schatzsuche und bittet sie, Community-Rätsel zu lösen, um versteckte Leckereien zu finden.

Diese Rätsel sind eine ziemliche Herausforderung, aber einige engagierte Fans haben sich der Herausforderung gestellt und die Aufgabe gemeistert. Ein Beispiel ist der Reddit-Nutzer Holliday, der im ACBFResynced-Subreddit den Standort einer der Truhen und wie sie das Explorer-Outfit enthält, verriet.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Explorer-Ausrüstung wurde als aus Resync gestrichen, da sie in den anderen kosmetischen Optionen fehlte. Offensichtlich war das eine bewusste Entscheidung, denn Ubisoft lässt die Spieler stattdessen an das Outfit kommen, indem sie zu einem ganz bestimmten Ort in der Karibik reisen.

Das betreffende Gebiet ist eine Bucht in der Chinchorro-Region, was bedeutet, dass du die Geschichte ziemlich weit voranbringen musst, um Zugang zur Zone zu bekommen. Sobald du das getan hast, kannst du in das kleine Gebiet nördlich von Corozal auf den Kartenkoordinaten (28.292) fahren. Von hier aus musst du ins Meer tauchen und ziemlich tief schwimmen, um eine versteckte Truhe mit dem berühmten Outfit zu finden.