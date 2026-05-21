Assassin's Creed: Black Flag Resynced Vorschau: Ein Remake im wahrsten Sinne des Wortes

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Ich hatte noch nie zuvor einen Fuß am Flughafen Charles de Gaulle gesetzt, noch hatte ich Paris je mit eigenen Augen gesehen. Doch das sollte sich bald ändern, als mir die Aufgabe anvertraut wurde, unter dem Banner von Gamereactor zu reisen, mit dem Ziel, auf der Jackdaw auszulaufen. Die alte Fregatte, die als Mittelpunkt von Assassin's Creed: Black Flag diente, ein 13-jähriger Publikumsliebling, dem in einem kommenden Remake, das mit Ubisofts neuester Version der Anvil Engine gebaut wurde, neues Leben eingehaucht wurde und das letztjährige Assassin's Creed Shadows antrieb. Assassin's Creed: Black Flag Resynced, mit dem Piratenkapitän Edward Kenway als Protagonisten, kehrt in wenigen Monaten zurück und war nach meinem mehr oder weniger verlässlichen Urteil nie vielseitiger, hochaufgelöster oder agiler – und die Arbeit, die tatsächlich in dieses Stil gesteckt wurde, ist sehr beeindruckend.

Edward Kenway (Matt Ryan) kehrt triumphal an der Spitze zurück.

Der erste Tag drehte sich ganz darum, mich einzuleben und mich auf den Flughafen- und Zugstrecken zurechtzufinden. Ich fand mein Hotel direkt außerhalb des Gare du Nord-Hubs, wo ich die nächsten drei Tage verbringen sollte; Es beinhaltete eine Minibar und Schaumwein war Teil des Frühstücksbuffets. Frankreich, wie gesagt... Ich habe ein bisschen Einblick in die Balkonkultur und, ehrlich gesagt, verstehe ich französische Balkone nicht – ich rauche nicht. Allerdings benutze ich Snus, und hier habe ich mich entschieden, die richtige Dose mitzunehmen, die mich nicht ins Gefängnis bringt. Der Abend wurde mit einem schönen Drei-Gänge-Menü in einem italienischen Restaurant zusammen mit dem dänischen Koordinator in der Hotellobby abgeschlossen.

Ein schönes Gebäude, gegenüber dem Hotel.

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Der Vertreter von Ubisoft war ein wirklich netter Kerl (das gilt auch für den Rest der Gruppe), aber seltsamerweise habe ich trotzdem nichts über die Zukunft von Splinter Cell erfahren, noch wurde mir ein Veröffentlichungsdatum für Beyond Good & Evil 2 genannt. Wir waren jedoch kollektiv traurig darüber, dass das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time verworfen worden war. Raymans Zukunft? Ich wage es nicht, etwas zu versprechen, aber es gibt Anzeichen von Hoffnung...

Ich wurde am Tisch wegen meiner Fragen als brutal bezeichnet, aber es gab auch ein Funkeln in den Augen und Verständnis, begleitet von Lachen. Dass der Ubisoft-Vertreter auch ein großer Fan von Returnal ist? Das machte die Sache zwar nicht schlimmer, aber vielleicht lag das daran, dass ein zwei Meter großer finnischer Spieljournalist mit gesundem Appetit neben ihm saß – wer weiß.

Wir vier, die nach Paris gereist sind, um zu spielen: Illari Hauhia, Martin Carlsson, Jonas Damholt und Dev Karnal Fridén... Warum ist der Rum weg?

Wir stolperten durch die Straßen von Paris nach Hause und luden dann unsere Batterien für den bevorstehenden Tag wieder auf. Ein Tag, der mit einer etwa vierstündigen Vorschau von Assassin's Creed: Black Flag Resynced verbracht werden sollte. Und um ehrlich zu sein, kann ich mich kaum an das Originalspiel erinnern. Ich habe es vor einem halben Leben kurz gespielt, aber was habe ich an diesem Tag erlebt? Es war tatsächlich wirklich unterhaltsam und nicht zuletzt technisch fortschrittlich, mit einer Farbpalette, die die Karibikinseln nach den Grafikstandards von 2026 zum Leben erweckte. Ubisoft Singapore hat hier etwas geschaffen, das es wert ist, im Auge zu behalten. Es schöpft Inspiration und Ideen aus jedem Titel der Reihe und destilliert das, was der Spieler will. Der Kampf ist akrobatischer denn je, und man wechselt zwischen Schleichen und Parkour, wobei praktisch jede Oberfläche erklimmen und klettern kann. Und unter die Oberfläche tauchen? Das wird ein Genuss auf einem OLED-Bildschirm, wenn Sie Farbe, Kontrast und hochauflösende Grafiken schätzen.

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Paul Fu, Creative Director und einer der Tagesmoderatoren.

Paul Fu (Creative Director) hielt eine Präsentation über das Projekt, bevor wir uns hinsetzen und die noch in Entwicklung befindliche Version spielen konnten. Wir stürzten uns direkt in den Start des Spiels mit einem Jack Sparrow-ähnlichen Edward Kenway (erneut gesprochen von Matt Ryan), dessen gut geölte Einzeiler mich zum Schmunzeln brachten. Eine Verfolgungsjagd durch den Dschungel begann, bei der die Steuerung durch Springen, Springen und Schwingen an Ranken etabliert wurde, bevor sie in einen freien Bereich von Havanna führte – das einzige große zentrale Stadtzentrum des Spiels. Wir durften dieses Filmmaterial nicht aufnehmen oder fotografieren, da es noch in der Entwicklung war, aber ich hatte auf diesen Straßen großen Spaß. Ich schlich mich herum und ermordete alles, was in meiner Macht stand. Ich stieg auf den höchsten Gipfel der Stadt – blickte über die Karibik, entdeckte wertvolle Ziele am Horizont und jagte Tauben, die als Sammlerstücke dienten. Und glaub mir, ganz oben in der Stadt? Es war ein Anblick, der sich auf jeden Fall lohnte. Ich habe einen ausgewachsenen Aufruhr auf den Straßen ausgelöst, um das Kampfsystem zu bewerten, das angeblich Einflüsse aus der gesamten Spielreihe zieht, und nun ja... was soll ich sagen, ich habe noch nie Ballett gemacht, aber ich mag definitiv die Animation im Kampf und das klassische Eins-gegen-Eins-Setup, das hier präsentiert wird; Wo du parierst, rollst du über das Gelände oder über die Schulter des Gegners, und schickst dann eine versteckte Klinge durch das Herz dessen, der sich zum Duell berufen fühlt. Der Kampf fühlt sich lebendig an, wie es heute nur wenige Spiele tun; es ist dynamisch und fühlt sich in Bezug auf Assassin's Creed und das gesamte Gameplay wie das beste der Reihe an.

Das Parkour des Spiels enttäuscht nicht, und Lucy ist nicht nur ein hübsches Gesicht – sie macht das Leben auch leichter, wenn man mit Piratenschiffen zusammenstößt, und trägt zur Geschichte bei.

Wie man es bei einem vollständigen Remake erwarten würde, haben wir hier auch weitere neue Mechaniken. Wir können brandneue Charaktere rekrutieren, die als "Perks" dienen, bevor die vielen Seeschlachten auf offenem Meer stattfinden. Die hier eingeführten Charaktere verleihen der Geschichte mit neuen Missionen – aber auch dem Schiff – eine frische Wendung – mit neuen Spielelementen, die sowohl List, Timing als auch eine scharfe Zunge erfordern. Ubisoft Singapore hat hier über sechs Stunden neue Inhalte hinzugefügt. Lucy war eine Frau, die ich retten musste, nachdem sie ein auf See treibendes Schiff infiltriert hatte; Mit klaren Tarnelementen warf ich mich ins Meer, schwamm und kletterte das Geländer hinauf. Ich schlich mich unter Deck, während ich ahnungslosen Spaniern tödliche Schläge versetzte, und rettete eine Frau, die dem Schiff Jackdaw neue Elemente hinzufügte – das auf See eine Art Hauptfigur für sich ist. Und ja – du kannst Haustiere an Bord nehmen und neue Seemannslieder singen, während du die Peilung für das Ziel einstellst, das du entdecken oder wie du regelrecht bombardieren wirst.

Es ist absolut atemberaubend und ein Remake im wahrsten Sinne des Wortes.

Bei einer späteren Mission musste ich eine Taucherglocke besorgen – ein Modell, das einer 2-Tonnen-Kirchenglocke ähnelt und unter die Meeresoberfläche gesenkt wird, um die Korallenriffe des Spiels zu navigieren und sich durch die Unterwasservegetation zu schleichen. Die Bullenhaie kreisten, Sauerstoff war knapp, und hier musste ich mich heimlich zu Truhen und verborgenen Geheimnissen auf dem Meeresboden schleichen, die in Kontrast und Lebendigkeit wie etwas direkt aus Avatar aussahen. Zurück an Deck machte ich mich auf die Jagd nach den Haien, die mich verfolgten, denn vorerst sollten sie nach altem Brauch harpuniert werden. Der Bullenhai hatte keine Chance, woraufhin ich den Räuber hochzog und seine Ressourcen genoss, die ich für die Dekoration des Schiffes ausgab.

Unter die Oberfläche zu tauchen auf der Suche nach Schätzen war noch nie so farbenfroh oder gefährlich.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced ist ein Spiel, auf das man achten sollte, egal ob man das Original gespielt hat oder diesen relativ eigenständigen Teil ausprobieren möchte, wenn er in knapp zwei Monaten erscheint. Es flirtet mit der Vergangenheit, fügt neue Elemente hinzu und ist in einem Stil verpackt, der in den letzten Jahren fast gleichbedeutend mit Capcom ist, wenn es um aufwendige Remakes geht. Das zu beachten und den Piratenkapitän Edward Kenway ins Rampenlicht zu rücken – das war meiner bescheidenen Meinung nach keine schlechte Idee. Ich habe außerdem den Regisseur des Spiels, Richard Knight, interviewt, während ich dort war, was ihr hier lesen könnt.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für Xbox Series S|X, PlayStation 5 und PC.