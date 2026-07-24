Assassin's Creed Black Flag Resynced verkaufte sich in zwei Wochen mehr, als Ubisoft für das erste Jahr erwartet hatte

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Es ist wieder diese Jahreszeit für Quartalsberichte, denn das Quartal April-Juni, oft als Q1 bezeichnet, da das Geschäftsjahr in der Glücksspielbranche typischerweise vom 1. April bis 31. März läuft, soll veröffentlicht werden. Am Donnerstagabend war Ubisoft an der Reihe, und sie waren etwas optimistischer als seit Langem.

Ein offensichtlicher Grund dafür ist Assassin's Creed: Black Flag Resynced, und Ubisoft berichtet, dass es in nur zwei Wochen 3,5 Millionen Exemplare verkauft hat, was mehr ist als erwartet für das gesamte erste Jahr. Kurz gesagt, es war ein durchschlagender Erfolg, und man muss kein direkter Nachfahre von Nostradamus sein, um zu erkennen, dass Ubisoft derzeit hektisch überprüft, welche Assassin's Creed-Spiele als nächstes neu aufgelegt werden sollen.

Wenn Sie unsere Bewertung gelesen haben, wissen wir sicher, dass wir diesen Erfolg sowohl nachvollziehbar als auch wohlverdient ansehen. Das gesagt, welches Spiel der Reihe hoffst du, dass es als nächstes im Rampenlicht steht? Ist es vielleicht Zeit für Ezios Rückkehr in Assassin's Creed II? Vielleicht sollten wir zum in Großbritannien spielenden Assassin's Creed: Syndicate zurückkehren? Oder sollte Assassin's Creed: Unity nach seiner katastrophalen Veröffentlichung 2014 eine zweite Chance bekommen?