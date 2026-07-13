Assassin's Creed: Black Flag Resynced verkaufte am Launchtag zwei Millionen Exemplare

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Obwohl der Start auf Steam sofort mit "gemischten" Bewertungen aufgenommen wurde, scheint das Erscheinen von Assassin's Creed: Black Flag Resynced ansonsten für Ubisoft ein ziemlich erfolgreiches Geschäft gewesen zu sein.

Kürzlich wurde bestätigt, dass das Spiel an seinem Veröffentlichungstag letzte Woche bis zu zwei Millionen Exemplare verkauft hat. Es gab noch kein Update zu den Verkäufen, aber eine vernünftige Vermutung wäre, dass am Wochenende noch einige weitere Spieler ein Exemplar ergattert haben, um Edward Kenways ikonisches Piratenabenteuer erneut zu erleben.

Abgesehen von dieser Bestätigung bestätigt Ubisoft, dass es eine Reihe von Bugs und Problemen identifiziert hat, die gerade behoben werden, darunter Cutscenes, die auf dem PC auf 30 FPS begrenzt sind. Außerdem, um diesen Mega-Launch zu feiern, können Fans Crimson Sails für den Jackdaw und 1.500 Animus Keys im Store beanspruchen, indem sie diesen Code einfach über Ubisoft Connect einlösen: ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF. Vergiss nur nicht, deine PlayStation- oder Xbox-Konten mit deinem Ubisoft Connect-Konto zu verbinden, wenn du auf der Konsole spielst.

Hast du Black Flag Resync schon gespielt?