Assassin's Creed: Black Flag Resynced startet dank Mikrotransaktionen mit gemischten Bewertungen auf Steam

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced ist hier, und während viele Spieler wieder als Edward Kenway auf hoher See unterwegs sind, haben einige ihr Erlebnis durch eine Vielzahl von Mikrotransaktionen gestützt, die zusammen mit dem Spiel selbst gekauft werden können. Manche haben sogar gesagt, sie würden wegen der Mikrotransaktionen Internet-Piraten werden, da sie Assassin's Creed: Black Flag Resynced zu gemischten Bewertungen auf Steam geführt haben.

Die gemischten Bewertungen sind deutlich besser als die meist negative Bewertung von Black Flag Resynced direkt nach dem Start, aber die Rezensionen selbst zeigen, dass die Leute mit der Idee, zusätzlich 76,21 Pfund für zusätzliche DLCs auszugeben, nicht zufrieden sind. Die meisten davon sind kosmetisch, obwohl einige dir im Spiel einen Vorteil verschaffen können. Da Assassin's Creed: Black Flag Resynced ein Einzelspieler-Titel ist, werden diese Vorteile kaum von einem Spieler spürbar sein, der sie verpasst, aber es ist trotzdem ein beträchtlicher Preis für ein Remake eines 13 Jahre alten Spiels.

Man kann die Deluxe Edition bekommen, um einige dieser Mikrotransaktionen zu entfernen, aber man bekommt nur die Master Assassin Character und Naval Packs, was bedeutet, dass noch sieben weitere Mikrotransaktionen erhältlich sind.

Es ist ironisch, dass ein Remake von 2013 mit derselben Kritik wie viele Spiele der 2010er Jahre konfrontiert wird, nämlich zu viele Mikrotransaktionen zum Start. Vor den Tagen der Battle Passes und kaputten Veröffentlichungen waren das die Dinge, die den Zorn vieler Spieler auf sich zogen, und jetzt sind sie zurück.