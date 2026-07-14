Assassin's Creed: Black Flag Resynced Spieler lobt Unterwassererkundung, es stellt sich heraus, dass das Team dahinter entlassen wird

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced war von Anfang an ein Hit für Ubisoft. Seit dem Start hat sich das Spiel bereits 2 Millionen Mal verkauft, und trotz einiger Kritik an der Einbindung von Mikrotransaktionen genießen die Spieler das neu aufgelegte Pirater-Erlebnis größtenteils.

Wenn Sie jedoch gehofft haben, dass alle Mechaniken aus Assassin's Creed: Black Flag Resynced ein wichtiger Teil der Zukunft der Serie sein würden, sollten Sie es sich vielleicht noch einmal überlegen. Nachdem ein Entwickler etwas Lob für die Unterwassererkundung und die fortschrittliche Technik gesehen hatte, die beim Tauchen unter der Oberfläche gezeigt werden, äußerte sich ein Entwickler und sagte, dass das Team dahinter mit massiven Entlassungen konfrontiert sei.

"Ubisoft Barcelona hat alle Unterwasser-Level übernommen. Und genau dieses Team wird gerade entlassen, weil Ubisoft denkt, dass wir das verdienen", schrieb der Technik- und Gameplay-Animator bei Ubisoft Barcelona Manel Cota.

Wir wussten, dass Entlassungen Ubisoft Barcelona schon seit einiger Zeit trafen, mit Teilstreiks als Protest. Doch als man sieht, wie ein Team, das an einem der besten Teile eines gut aufgenommenen Spiels gearbeitet hat, seine Jobs verliert, zeigt das die traurige Lage der Branche, in der wir uns heutzutage oft befinden. Es weckt auch kein Vertrauen in die Zukunft der Assassin's Creed-Spiele, die Unterwasser-Erkundung auf die gleiche Weise bieten wie Black Flag Resynced.