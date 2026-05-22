Assassin's Creed: Black Flag Resynced Regisseur erklärt, wie Ubisoft den "Geist" des Originals am Leben erhalten hat

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Als einer der beliebtesten Teile der Assassin's Creed-Reihe wurde das Remake von Black Flag bei seiner Ankündigung mit großer Begeisterung aufgenommen, gemischt mit etwas Vorsicht. Die Leute lieben das Spiel, aber sie wollen sicherstellen, dass die neue Version ihr altes Lieblingsspiel nicht beschädigt. Im Gespräch mit Game Director Richard Knight fragten wir, wie das Team an Black Flag Resync eine Mischung aus Alt und Neu ausbalancierte.

"Was ich hoffe, bleibt derselbe, ist der Geist." Knight hat es uns erzählt. "Selbst wenn die Mechanik anders ist und du überall hocken kannst, sagst du trotzdem: 'Oh, ich habe das Gefühl, ich habe diese Erfahrung schon mit Resynced'."

Knights Hoffnung ist, dass die Spieler die Kampfsysteme frisch und interessant finden sowie die neu eingeführten Mechaniken mit der Jackdaw. Viele der Verbesserungen kamen dazu, den Spielern früher im Spiel coole Werkzeuge zu geben, wie den Seilpfeil und den Ram-Dash-Fähigkeit.

Die Entscheidung, Assassin's Creed IV: Black Flag gegenüber anderen Titeln der Reihe neu zu machen, war für Knight ziemlich einfach. "Wir versuchen, uns vorzustellen, was die Marke ist, diese verschiedenen Erfahrungen, verschiedene Punkte in der Geschichte, verschiedene spannende Charaktere", erklärte er. "Und wenn man sich Black Flag anschaut, ist es so: Okay, check, toller Charakter, check, tolles Setting, die Karibik, check! Du könntest ein Pirat sein und du könntest ein Attentäter sein; Es erfüllt all diese Kriterien. Und dann kreuzt es das letzte Kriterium an, nämlich dass es alt genug ist, und auch wenn es noch hält, gibt es viele spannende Dinge, von denen wir dachten, wir könnten damit umsetzen."

All das zusammen gibt Ubisoft Singapur genug Grund, das Spiel dreizehn Jahre später neu zu machen. Es hat etwa drei Jahre gedauert, Assassin's Creed: Black Flag Resynced zusammenzubringen, und mehr über diese Reise können Sie in unserem vollständigen Interview mit Knight hier lesen.