Assassin's Creed Black Flag Resynced hat sich auf Steam bereits besser verkauft als Skull and Bones

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Black Flag Resynced ist das große Abenteuer dieses Sommers und das mit Spannung erwartete Remake des beliebten Assassin's Creed-Spiels, das ebenfalls offenbar bereits einen hervorragenden Start hingelegt hat.

Laut Zahlen von SteamDB hat sich das Spiel auf der Plattform bereits besser verkauft als Skull and Bones, was nur unterstreicht, wie sehr viele Spieler tatsächlich darauf freuen, in Edward Kenways Welt zurückzukehren.

Der Vergleich ist besonders bemerkenswert, da Skull and Bones von Ubisoft Singapore entwickelt wurde – demselben Studio, das nun die Entwicklung von Black Flag Resync anführt. Das letztere Spiel baut auf dem gefeierten Seeschlachten und dem Piratenthema des Originals auf, verbessert das Erlebnis jedoch mit moderner Grafik, überarbeiteten Spielmechaniken und neuen Inhalten.

Unsere Rezension? Nun, darauf kannst du dich morgen freuen.

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