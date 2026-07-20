Assassin's Creed: Black Flag Resynced hat mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare

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Kurz nach dem Start wurde bestätigt, dass Assassin's Creed: Black Flag Resynced über zwei Millionen verkaufte Exemplare verkauft wurden, und seitdem zieht das Spiel stetig neue Spieler an.

Wir sagen das, weil nun bestätigt wurde, dass das Remake mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat, wobei die Gesamtzahl am 17. Juli, acht Tage nach der Premiere, erreicht wurde. Auch wenn die Exemplare bei der Veröffentlichung nicht so schnell wie Assassin's Creed Shadows aus dem Regal fliegen, scheint der stetige Spielerstrom für Ubisoft eine gute Nachricht zu sein, die auch die Pläne bestätigten, das Remake künftig mit neuen Features wie New Game+ zu verstärken.

Hast du schon eine Kopie von Assassin's Creed: Black Flag Resynced ergattert? Falls nicht, schauen Sie sich unsere Bewertung an, um zu sehen, ob es sich lohnt.