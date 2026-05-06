Assassin's Creed: Black Flag Resynced behebt den schlechtesten Missionstyp des Spiels

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Assassin's Creed IV Black Flag ist auch heute noch ein großartiges Spiel. Man fragt sich vielleicht, warum wir ein komplettes Remake mit Assassin's Creed: Black Flag Resynced bekommen, aber Ubisoft hat offensichtlich seine Hausaufgaben gemacht, um die Aspekte des Spiels zu bewahren, die die Leute mochten, und versucht, das zu verbessern, was sie beim ersten Mal kritisiert haben.

In einem ausführlichen neuen Blogbeitrag von Ubisoft sehen wir, dass mehrere Verbesserungen an Stealth, Parkour und Kampf vorgenommen wurden. Was mir sofort ins Auge gefallen ist, war zu sehen, dass Abhör- und Überwachungsmissionen überarbeitet werden. Du musst nicht mehr ein nerviges Tempo mit der Person halten, der du verfolgest, denn du kannst nun eine Mission selbst abschließen, wenn du dein Ziel verlierst.

"Eine Sache, die wir beim Schleichen im Vergleich zum Original wirklich verbessern wollten, war, wie man sich von Verfolgungs- und Lauschmissionen desynchronisiert, wenn man außer Reichweite war, und dass das extrem hart sein könnte. Wir haben das entfernt, sodass man die Mission trotzdem abschließen kann, wenn man abschweift und beim Verfolgen oder Lauschen ein Ziel verliert", sagte Kreativdirektor Paul Fu.

Edward kann sich jetzt auch hinkauern, wann immer er will, und die Beobachtungsfunktion aus Assassin's Creed Shadows kehrt hier zurück, um das Schleicherlebnis noch etwas zu verstärken. Parkour sieht auch flüssiger aus, und der Kampf wurde verbessert, sodass Gegner dein Gameplay verfolgen und darauf reagieren können, falls es zu repetitiv wird. Schaut es euch in einigen der Videos unten an:

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