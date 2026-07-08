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In einer Ära zunehmend aufgeblähter und polarisierender Assassin's Creed-Spiele – sei es wegen ihrer narrativen Ausrichtung oder der Repräsentation von Kulturen – ist es eine ziemlich genialische Idee von Ubisoft, das Paradigma neu zu setzen, indem sie wohl ihren beliebtesten und beliebtesten Teil der größeren Reihe neu auflegen. Der französische Publisher braucht einen Sieg, besonders wenn man bedenkt, wie die letzten Jahre damit umgegangen sind, und indem man einfach den etablierten Hit von Assassin's Creed IV: Black Flag nimmt und es mit glänzenderer Grafik und auf einer aktualisierten Variante der Anvil Engine neu auflegt, ist es schwer zu sagen Assassin's Creed: Black Flag Resynced wird etwas anderes sein. Es sei denn, Ubisoft hat es vermasselt, natürlich...

Und zum Glück taten sie das nicht. Zumindest, wenn wir Resynced danach beurteilen sollen, dass es ein Remake ist, trifft Ubisoft hier im Grunde die eigentliche Aufgabe. Worum es bei diesem Spiel geht, ist eine beeindruckende, technisch ausgefeilte (zumindest wenn man die vertrauten Stolpersteine und urkomischen Fallstricke übersieht, die jedes von der Anvil Engine entwickelte Spiel zu bieten scheint) und eine lohnenswerte Verbesserung einer Formel, die heute größtenteils noch funktioniert. Es sieht aus, klingt und spielt sich wie ein modernes Videospiel, auch wenn ein paar Stunden in der Karibik einen die veralteten Designentscheidungen bemerken lassen und wie sie dieses Projekt auf eine Weise datieren, die nicht einmal die Ray-Traced-Grafik oder die nahtlosen Ladezeiten verbergen können.

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Aber ja, aus Remake-Sicht verdient Ubisoft seine Blumen für Black Flag Resynced. Der Aufwand, der in die Verbesserung der Grafik geflossen ist, um sie wunderbar lebendig und detailliert zu gestalten, die Zeit, die in die Performance zu verbessern, sodass es flüssig und flüssig läuft mit sehr wenigen Ladesequenzen, die positiven Verbesserungen der Benutzeroberfläche und die kleinen Gameplay-Anpassungen, die den Spielern mehr Entscheidungsfreiheit und Freiheit geben – all das wirkt Wunder. Ob man nun frei hocken kann, sich keine Sorgen machen muss, dumme Lauschaufgaben zu vermasseln, oder die Möglichkeit, das Seemannsgebüt auszuwählen, das die Crew auf den offenen Wellen singt – es gibt eine Vielzahl von Verbesserungen und Verbesserungen, die es Resynced ermöglichen, wie ein würdiges Remake zu wirken, obwohl das Originalspiel erst 12 Jahre alt ist.

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Das kommt auch noch dazu, dass Ubisoft die Kerngeschichte bewahrt und aufgeräumt hat. Es wurde sozusagen nicht 'angerührt', da Edward Kenways Geschichte größtenteils so bleibt, wie sie war, mit einigen Anpassungen, die den Animus und die modernen Elemente eliminieren, was das größere Assassin's Creed-Universum ehrlich gesagt zu einem chaotischen Durcheinander machte. Man könnte argumentieren, dass dies die Heiligkeit des Remakes beeinträchtigt, und ich stimme auch zu, dass einige Teile der Handlung etwas Frankenstein-artig wirken, da sie zusammengesetzt wurden, da das moderne Element fehlt und keine bestimmte Tagesfigur mehr erklärt, warum die Geschichte ein paar Jahre vorwärts springt, zum Beispiel. Aber das ist im großen Ganzen ein eher kleines Thema, und ich glaube auch, dass die Black-Flag-Geschichte weitgehend besser ist, ohne von komplizierten modernen Elementen belastet zu werden.

Dennoch gibt es andere Bereiche, die das Alter des Spiels verraten, das ehrlich gesagt gar nicht sehr alt ist... Das Kampfsystem ist nach heutigen Maßstäben selbst mit den Resynced-Verbesserungen miserabel. Der archaischere Assassin's Creed-Stil (vor dem Sprung zum Action-RPG-ähnlichen Kampf in Origins) wird wieder eingesetzt, was bedeutet, dass Edward in einer Gruppe von Gegnern steht, auf einen Angriff wartet, pariert und ihn sofort mit einem weiteren Gegenangriff tötet. Die Gegner verhalten sich wie Drohnen mit so gut wie keinem intelligenten Kampfgespür, die Gegnervielfalt ist ziemlich gering, und alles zusammen ergibt eine Kampfsuite, die einen groben Eindruck hinterlässt... Aber auch das, wenn wir es nach modernen Maßstäben beurteilen und nicht in Form eines Remakes, das das ursprüngliche Kampfdesign bewahrt.

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Darauf aufbauend ist das eigentliche Design der verschiedenen Orte, denen es an Tiefe und Grund fehlt, ihre Ecken und Ecken zu erkunden. Die Welt ist wunderschön, versteht mich nicht falsch, und auch in dieser Variante der Karibik steckt viel Persönlichkeit, aber sie wirkt sowohl im Leveldesign als auch in Bezug auf die Queststruktur, besonders die Nebenquests und Open-World-Aktivitäten, die sehr dünn sind und beim Spieler kaum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das sind einfach Kästchen, die für den 100%-Abschluss des Spiels abgehakt werden müssen, und in gewisser Weise ist das sehr Ubisoft.

Hätte ich mir gewünscht, dass Ubisoft ein bisschen mehr Initiative ergriffen hätte, um einige dieser archaischen Elemente zu verändern, damit Black Flag Resynced ein winziges bisschen moderner wirkt? Ohne Frage. Und das rührt daher, dass der Rest der Welt und die Erzählung zu den besten gehört, die wir je von Assassin's Creed erhalten haben – ein wirklich wunderbares, größeres Ganzes, das ein paar kleine Anpassungen hätte tragen können, damit dieses Remake Black Flag die moderne Wiedergeburt geben kann, die es wirklich verdient hat. So wie es ist, fühlt es sich fast wie ein Wesen an, das zweimal gefangen ist; Nicht ganz ein komplett moderner Titel, aber auch zu hübsch und fortschrittlich, um aus der letzten Generation zu stammen.

Aber ich wiederhole nochmal, dass ich verstehe, dass Remakes dazu dienen, das Original so gut wie möglich zu bewahren, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es Elemente dieses Spiels gibt, die ich beim erneuten Spielen einfach verabscheue. Das Harpunen-Minispiel ist ehrlich gesagt schrecklich, die Jagd wirkt insgesamt leblos und einfach wie eine lästige Pflicht, um kleinere Upgrades für Edward zu bekommen, selbst die Verbesserung von Great Inagua ist unvergesslich. Das sind alles Nebenteile des Gesamt, bei denen Ubisoft seine modernen Fähigkeiten ein wenig hätte einsetzen können, um ein besseres Endprodukt zu schaffen, und doch sind dies Stücke, die erhalten geblieben sind – zum Guten oder (meiner Meinung nach in diesem Fall) zum Schlechten.

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Wie man sieht, gibt es Bereiche, in denen ich das Gefühl habe, dass Verbesserungen hätten vorgenommen werden können, um das Endprodukt einfach aufzuwerten, Änderungen, die Assassin's Creed: Black Flag Resynced wie ein echtes und modernisiertes Remake wirken lassen würden und weniger wie ein schöner verpacktes, remaster-ähnliches Update des Originals. Aber wenn wir das Spiel nach den Parametern eines Remakes beurteilen, muss man auch sagen, dass Ubisoft einen fantastischen Job gemacht hat und ein präzises und technisch solides Produkt mit glänzenden und auffälligen Grafiken, wunderbarer Detailgenauigkeit und derselben beliebten Geschichte und Handlung im Kern liefert. Resynced ist ein erstklassiges Remake, aber gleichzeitig ein ziemlich archaisches Action-Adventure-Spiel. Mach das, was du willst.