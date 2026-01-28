Assassin's Creed: Black Flag Remake-Merchandise sollen durchgesickert sein

Offenbar sollte Assassin's Creed: Black Flag Resynced, der vermutete Name für ein groß angelegtes Remake des Klassikers, ursprünglich innerhalb der nächsten Monate erscheinen. Aufgrund von Ubisofts umfangreichem Reset ihrer Studios und Projekte wurde dies jedoch offenbar verschoben.

Trotzdem sind offizielle Merchandise-Artikel zum Projekt bereits geleakt, diesmal über den Insider "j0nathan", der zu den ersten gehörte, der den Namen "Resynced" vor der offiziellen ESRB-Bewertung enthüllte.

Er teilte ein Bild von offenbar offiziellen Waren in Form einer Statue, die von Pure Arts entworfen und hergestellt wurde. Hier sehen wir Edward Kenway, der scheinbar nicht wesentlich anders aussieht als zuvor – aber niemand hatte damit gerechnet.

Interessanterweise wurde die Statue auf der Wiederverkaufsplattform Vinted ohne jegliche Beschreibung ihrer Herkunft aufgeführt. Der bereits erwähnte Insider hat jedoch festgestellt, dass es völlig neu ist und mit nichts zuvor veröffentlichtem in Verbindung steht.

Das Angebot enthielt außerdem offizielle Ubisoft- und Pure Arts-Logos, mit einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2026.