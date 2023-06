Assassin's Creed, Avatar, The Crew und mehr werden bei Ubisoft Forward gezeigt

HQ

Ubisoft war eines der ersten Unternehmen, das seinen Sommer-Showcase ankündigte, als die E3-Pläne abgesagt wurden, aber wir wussten nicht, was uns auf der Messe erwarten würde. Jetzt tun wir das bis zu einem gewissen Grad.

Das französische Unternehmen hat uns einen Trailer gegeben, in dem angekündigt wird, dass wir in der Ubisoft Forward-Show das Gameplay von Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und The Crew Motorfest sehen werden. Aber das ist noch nicht alles, denn uns wird auch Assassin's Creed Codename Jade, Assassin's Creed Nexus VR und die eine oder andere Überraschung erzählt (es sei denn, es behält seine Geheimnisse nicht wie immer). Vielleicht ist es endlich an der Zeit, die Fortsetzung von Immortals: Fenyx Rising, Splinter Cell Remake, einen neuen Rayman, Beyond Good &; Evil 2, das Star Wars-Spiel von Massive (könnte das genauso gut tun, wenn sie schon da sind, um Avatar zu zeigen, oder?) oder etwas völlig Neues zu sehen?

Was wollt und erhofft ihr euch von Ubisoft Forward, wenn es am 12. Juni um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ losgeht?