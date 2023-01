Assassin, Far Cry 4 und Fallout 76 gehörten zu den meistbeanspruchten Titeln von Prime Gaming im Jahr 2022

HQ

Jetzt, da 2022 hinter uns liegt, hat Amazon eine kleine Grafik veröffentlicht, die sich mit Prime Gaming befasst und was es im vergangenen Jahr erreicht hat. Das In-Review-Bild zeigt, wie der Service im Vergleich zu 2021 gewachsen ist und welche Titel des Jahres am häufigsten beansprucht wurden.

Für diejenigen, die sich wundern, verzeichnete Prime Gaming im Jahr 2022 25% mehr Ansprüche als im Jahr 2021 und bot eine Sammlung von Videospielen an, die einen Wert von über 2300 US-Dollar umfassten, was 34% mehr war als das Angebot von 2021.

Was die zehn beliebtesten Spiele betrifft, die Titel, die die Benutzer am häufigsten beanspruchten, waren dies (in alphabetischer Reihenfolge):



Assassin's Creed Ursprünge



Fallout 76



Fallout: New Vegas



Far Cry 4



Mittelerde: Mordors Schatten



Star Wars Jedi: Fallen Order



StarCraft Remastered



Total War: Warhammer



WRC 8



World War Z: Nachwirkungen



Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, bietet Prime Gaming derzeit einige interessante Spiele als Teil seines Januar-2023-Line-ups an. Dazu gehören The Evil Within 2, Breathedge, Chicken Police - Paint it Red, Lawn Mowing Simulator, Beat Cop und Faraway 2.