Asobo teilt einige Bilder von Resonance: A Plague Tale Legacy

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Angesichts des Endes von A Plague Tale: Requiem ist unklar, was die Zukunft für die Hauptreihe bereithält und ob wir zu Amicias größerer Reise zurückkehren können. In der Vergangenheit gab es Stellenanzeigen, die darauf hindeuteten, dass ein drittes Spiel in der Pipeline war, aber wahrscheinlicher ist, dass diese Angebote auch auf das kommende Spin-off-Abenteuer des Entwicklers Asobo zutraf.

Bekannt als Resonance: A Plague Tale Legacy, ist dies ein Prequel-Abenteuer, das vollständig unabhängig von der Hauptgeschichte ist. Wir folgen Sophia, einer Protagonistin, die durch die Straßen, Dächer und Kanäle Venedigs streifen muss, alles in dem Versuch, Minotaurus' Insel zu erreichen und der mythischen Kreatur gegenüberzutreten, die das Land heimat nennt und der Grund für einen verheerenden Fluch ist.

Derzeit erwarten wir, dass Resonance: A Plague Tale Legacy irgendwann im Jahr 2026 erscheint, aber ein festes Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Wenn der Launch kommt, kann man erwarten, dass das Spiel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S spielbar sein wird, und um einen frischen Eindruck davon zu bekommen, hat Asobo nun einige neue Bilder des Gameplays geteilt, die alle unten zu sehen sind.

Jede zeigt eine helle und eindrucksvolle venezianische Landschaft mit auffälligem Mangel an Gefahren, insbesondere Ratten... Für mehr vom Spiel müssen wir dran bleiben, aber hoffentlich dauert es nicht lange, bis dennoch wichtigere Informationen geteilt werden.