Asobo: Bitte verderben Sie A Plague Tale: Requiem für niemanden

Die Geschwister de Rune sind am Dienstag in einem neuen Abenteuer namens A Plague Tale: Requiem zurück. Jedes Mal, wenn Asobo Studio das Spiel gezeigt hat, hat es uns beeindruckt, und unsere glücklichen Mitarbeiter, die im August die Gamescom besuchen konnten, behaupten, dass es eines der besten Spiele auf der Veranstaltung war.

Aber ein effektiver Weg, den Spaß für die Leute zu ruinieren, besteht darin, das Spiel zu verderben, und jetzt hat der Entwickler einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er uns bittet, dies nicht zu tun.

"A Plague Tale: Requiems Veröffentlichung ist so nah, und wir hoffen, dass ihr alle genauso aufgeregt seid wie wir. Aus diesem Grund. Wir bitten euch, das Spiel nicht zu verderben, damit jeder die ganze Geschichte von Requiem genießen kann.""Wir halten die Community in unseren Herzen und deshalb möchten wir, dass ihr alle alle respektiert und euch gegenseitig das Spiel in vollen Zügen erleben lässt."

Das Studio hat auch einen Vorschlag zu etwas, das Ihnen helfen könnte, Spoiler in den sozialen Medien zu vermeiden:

"Wir raten jedem, der nicht verwöhnt werden möchte, einige Wörter wie "eine Pestgeschichte", "Pestgeschichte", "Amicia", "Hugo" und so weiter stumm zu schalten."

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Es wird auch eine gestreamte Version für Switch geben, und um die Dinge noch besser zu machen, ist sie ab Tag 1 im Game Pass enthalten.