Ask Iwata: Interviews von und mit Satoru Iwata erscheinen im Frühjahr auf Englisch

Viele Nintendo-Fans erinnern sich sicherlich an Nintendos ehemaligen Geschäftsführer Satoru Iwata, der 2015 im Alter von 55 Jahren verstarb. Der Manager leitete das japanische Unternehmen seit 2002 und in dieser Zeit führte er eine Reihe von Interviews zu verschiedenen Themen durch. Die Serie ist unter dem Titel "Ask Iwata" bekannt und früher ist sie in Artikelform auf Nintendo.com veröffentlicht worden. Mitarbeiter und Kollegen sprachen mit dem ehemaligen Geschäftsführer über Nintendo-Spiele, die Spieleentwicklung und alle möglichen Themen zwischen Himmel und Erde.

Auszüge aus diesen Interviews wurden 2019 in einem gleichnamigen Buch veröffentlicht, das ist momentan allerdings nur in japanischer Sprache erhältlich. Am 30. März wird eine Übersetzung des Werks in englischer Sprache aufbereitet, deutsche Übersetzungen wurden noch nicht bestätigt. Das Buch enthält Interviews mit Shigeru Miyamoto und dem kreativen Gehirn hinter Earthbound, Shigesato Itoi. Ask Iwata ist 176 Seiten lang und dürfte ein kleiner Geschenktipp für große Nintendo-Fans sein.