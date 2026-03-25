Asien belebt Maßnahmen aus der COVID-Ära wieder, während sich die Treibstoffkrise verschärft

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Länder in ganz Asien überdenken die Strategien aus der Pandemiezeit, um mit der wachsenden Kraftstoffkrise umzugehen, die durch den Konflikt mit Iran ausgelöst wurde. Da die Straße von Hormus weitgehend gestört ist, erwägen Regierungen Maßnahmen wie Remote-Arbeit, kürzere Bürozeiten und öffentliche Energiesparkampagnen.

Mehrere Nationen haben bereits Maßnahmen ergriffen. Die Philippinen haben die Arbeitswoche in einigen öffentlichen Ämtern verkürzt, während Pakistan die Schulen vorübergehend geschlossen und das Remote-Arbeiten ausgeweitet hat. In Sri Lanka führten die Behörden wöchentliche Feiertage ein, um Kraftstoff zu sparen, und Thailand hat Beamte angewiesen, den Energieverbrauch zu reduzieren, einschließlich der Reisebegrenzung und der Erhöhung der Klimaanlagentemperaturen. Unterdessen prüft Südkorea aktiv Homeoffice-Politiken und greift dabei die Empfehlungen der Internationalen Energieagentur auf.

Andere Länder konzentrieren sich auf finanzielle Entlastungen, da steigende Kraftstoffkosten die Haushalte belasten. Japan plant, Milliarden an Subventionen bereitzustellen, um die Benzinpreise zu stabilisieren, während Neuseeland wöchentliche Unterstützungszahlungen an einkommensschwache Familien leisten wird. In Australien haben Kraftstoffknappheit und Panikkäufe zu Notfallgesetzen geführt, die Preisübungen verhindern sollen.

Im Gegensatz zur COVID-19-Pandemie lockern die Zentralbanken jedoch die Geldpolitik nicht. Da die Inflation aufgrund der Energiekosten steigt, erhöhen einige (darunter die australische Zentralbank) stattdessen die Zinssätze, was das schwierige Gleichgewicht zwischen Preiskontrolle und nachhaltigem Wirtschaftswachstum unterstreicht.