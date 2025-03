Ashly Burch über KI: "Viele Leute denken, dass KI all unsere Probleme lösen wird"

HQ

Seit ihrem Aufkommen ist künstliche Intelligenz eine Technologie und ein Modewort mit vielen negativen Konnotationen in der Unterhaltungs- und Kreativbranche. Wir sehen, dass Verlage, Produktionsgiganten und Muttergesellschaften versuchen, die Technologie weiter zu erforschen, um die Kosten auf Kosten des menschlichen Einflusses zu senken. Sie hat einen Punkt erreicht, an dem die SAG-AFTRA einen Streik abgehalten hat (und für die Videospielwelt immer noch streikt), um ihre Mitglieder vor KI und anderen übergriffigen Themen zu schützen, und einige einflussreiche Mitglieder der Branche äußern sich sogar über die Nutzung der Technologie.

Eine dieser Personen ist Ashly Burch, bekannt für ihre Rolle als Aloy in der Serie Guerrilla Games ' Horizon und auch als Star und kürzlich als Regisseurin in der Mythic Quest -Show von Apple TV+, die kürzlich ein TikTok veröffentlicht hat, das sich mit einer von Sony präsentierten Tech-Demo befasst, die eine "lebende" Version von Aloy ohne Burchs Beteiligung erstellte.

Im Anschluss daran hatte unser David Caballero die Gelegenheit, mit Burch über Mythic Quest und seinen Ableger Side Quest zu sprechen, wobei sich das Gespräch natürlich zu einer Diskussion über KI entwickelte.

"Mythic Quest war insofern interessant, als ich das Gefühl habe, dass es in verschiedenen Fällen seltsam prophetisch war", sagte Burch. "Ich erinnere mich, dass wir in Staffel 1 eine ganze Handlung hatten, in der jemand einen Nicht-Spieler-Charakter hackt und anfängt, ihn zu benutzen. Und ich glaube, so eine Geschichte kam heraus, nachdem wir mit der Arbeit an der Serie begonnen hatten. Wir dachten, was zum Teufel?

"Ja, ich meine, Mythic Quest ist insofern interessant, als es eine Arbeitsplatzkomödie ist, aber es geht um Spiele. Wir können also einige dieser Hot-Button-Probleme ansprechen, die in Spielen passieren, und das auf eine lustige Art und Weise, und ich denke, diese Episode ist eine großartige Darstellung davon, wie viele Leute über KI denken, nämlich dass sie einfach alle unsere Probleme lösen wird. Uns wird es gut gehen. Wir lassen es einfach von der KI erledigen und es wird behoben und es wird in Ordnung sein. Und das tut es auf komödiantische Weise, indem unsere Charaktere die Grenzen der KI aufzeigen.

"Also ja, Mythic Quest war schon immer großartig dafür, da es Spiele als Kulisse nutzt, um Charaktergeschichten zu erzählen, aber auch um Komödie zu erzeugen, was großartig war. Und ja, es ist auf diese Weise ein großer Vorteil. Aber es ist interessant... Ich meine, KI ist eine Sache, die sich auf die vorherigen Streiks für Autoren und Schauspieler vor der Kamera auswirkt, bei denen es zum großen Teil um KI ging. Beim aktuellen Streik der SAG-AFTRA gegen Videospiele geht es um KI. Es ist also eine Sache, die meiner Meinung nach für viele Menschen ganz oben auf der Agenda steht. Ich habe Freunde, die in der Ausbildung sind und deren Chefs sagen: 'Fangen wir an, KI zu nutzen.' "

Burch lieferte dann eine kurze Anekdote über andere KI-Anwendungen in der Welt.

"Es ist überall. Ein Autorenassistent von Mythic Quest, Randall, hat kürzlich auf Instagram gepostet, dass er durch den Taco Bell Drive-Thru ging und da war so etwas wie ein QR-Code, der besagte: "Wir werden deine Stimme verwenden, um die KI zu trainieren. Es ist also überall. Es ist definitiv etwas, das meiner Meinung nach in den Köpfen vieler Menschen ist. Daher bin ich froh, dass wir in Mythic Quest ein wenig darüber sprechen konnten."

Unten seht ihr das vollständige Interview mit Burch und den Mythic Quest -Schöpfern Katie McElhenney und John Howell, um mehr über den Einfluss und die Auswirkungen von Ubisoft bei der Entstehung und auch über das Spin-off Side Quest zu erfahren.