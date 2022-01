Ashes of Vados: Herausforderndes DLC schließt Death's Gambit kommenden Monat ab

HQ

White Rabbit und Publisher Serenity Forge haben diese Woche einen neuen Zusatzinhalt für Deaths's Gambit angekündigt, der das Spiel abschließen wird. Das DLC "Ashes of Vados" (8 Euro) scheint besonders herausfordernd zu werden, denn die Entwickler planen nicht nur einen schwierigen Bosskampf, sondern auch einen präzisen Plattforming-Abschnitt. Darüber hinaus werden sich Spieler in einer Arena beweisen dürfen, die euch Bosse und Gegnerhorden vor die Füße wirft.

Wer Death's Gambit anschließend noch einmal mit veränderten Parametern, wie zufällig verteilten Items, durchspielen will, der wird schon kommenden Monat dazu die Gelegenheit erhalten. Ashes of Vados erscheint am 10. Februar auf dem PC, Konsolenspieler müssen sich noch bis zum Frühjahr gedulden.

Seit dieser Woche ist Death's Gambit auf der Nintendo Switch übrigens auch im physischen Format erhältlich und wir haben erfahren, dass die aktualisierte Afterlife-Version des Plattformers in wenigen Wochen auf der Xbox landen wird. Das Afterlife-Update fügt dem 2D-Action-Plattformer aus dem Jahr 2018 neue Inhalte hinzu. Neben zehn zusätzlichen Leveln mit frischen Bossgegnern warten 30 zusätzliche Waffen und verschiedene Aktualisierungen an bestehenden Spielmechaniken auf die Spieler. Das Hauptspiel ist auf der Xbox bereits erhältlich, allerdings mussten die Nutzer auf diese neuen Inhalte knapp ein halbes Jahr lang warten.

