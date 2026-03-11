Ashes of the Singularity II Spielvorschau: Laser, Roboter, Panzer, oh je!

Tausende Panzer, Fahrzeuge und Angriffsflugzeuge bewegen sich über eine trockene Wüstenlandschaft. Sie sind dabei, Gebiete zu erobern und dann einen wirklich herausfordernden Spieler zu besiegen. Allerdings besitzt er riesige Roboter und Laserwaffen. Das gibt mir ein Gefühl, das ich seit dem Spielen des Originals und zuletzt Supreme Commander nicht mehr hatte. Es ist kein Geheimnis, dass mir das Konzept hinter diesem Titel gefällt. Ich kann sofort sagen, dass die Leistung besser ist als im Original und es sich besser anfühlt, zu spielen. Wie im Vorgänger spielt man als eine von zwei Fraktionen und baut massive Streitkräfte auf. Diese Kräfte werden dann eingesetzt, um den Feind auf gigantischen Karten zu besiegen. Je länger die Matches dauern, desto größer und gefährlicher sind die Truppentypen, auf die du Zugriff hast. Dasselbe gilt für die zweite Rate. Diesmal haben wir jedoch eine Reihe neuer Features und sogar eine komplett neue Fraktion, von der eine in der Vorabversion festgelegt ist.

Eine neue Funktion ist, dass die Karten in kleine Gebiete unterteilt sind, die man erobern muss, bevor man deren Ressourcen extrahieren und Gebäude in diesem Bereich errichten kann. Das ist natürlich eine mutige Entscheidung, da der Vorgänger nicht so konzipiert wurde. In Ashes of the Singularity: Escalation hast du um Punkte auf der Karte gekämpft, und ich kann die Veränderung immer noch nachvollziehen. Ich denke, dass das Gameplay für einen besseren Fluss in den Gefechten sorgen wird. Ich könnte mich auch irren, und das wird mehr Probleme verursachen, als es wert ist. In der Demo hatte ich den Eindruck, dass jedes Match damit beginnt, dass man eine Basis in seiner Zone baut. Allerdings hast du nur begrenzte Baustellen, was dich zwingt, umliegende Gebiete zu erobern, um Ressourcen zu gewinnen und weitere Gebäude zu errichten. Das bedeutet, dass man nicht alles an einem Ort bauen kann, was neue strategische Entscheidungen ergibt. Es zwingt dich außerdem aufs Schlachtfeld und verringert das Risiko, dass du während des gesamten Matches an einem Ort bleibst.

Explosionen und heftige Zusammenstöße erwarten sie.

Ich glaube, dass dieses neue System Vorteile hat. Dazu gehört auch die Notwendigkeit, mehr im Voraus zu planen und mehr von der Welt zu nutzen. Es gibt auch Nachteile, nämlich dass man die Freiheit beim Spielen verliert. Etwas, das ich an Supreme Commander und seiner Erweiterung Forged Alliance geliebt habe, war, dass man sich an so etwas nicht denken musste. Du könntest Arbeiter schicken und eine Basis bauen, wo immer du willst. Andererseits führte dies zu einem eher langsamen Tempo. Ich vermute, die Entwickler versuchen, in dieser Hinsicht ein gutes Gleichgewicht zu finden und dich als Spieler jederzeit mit etwas zu beschäftigen. Dass sich beide Fraktionen mindestens so unterschiedlich anfühlen wie im ersten Spiel, ist meiner Meinung nach ein Pluspunkt. Sie haben unterschiedliche Hintergrundgeschichten, Gebäude, Strategien und Truppentypen. Es ist nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie in Starcraft, aber etwas unterschiedlicher als die Fraktionen in Supreme Commander.

Die beiden verfeindeten Fraktionen sind die Vereinigten Erdstreitkräfte und die Post-Human Coalition. Eine dritte Fraktion, Substrate, wird zum Start erscheinen, einschließlich einer Einzelspieler-Kampagne. Ich hatte nur die Gelegenheit, einen begrenzten Skirmish-Modus zu testen. Diese Fortsetzung fühlt sich ein wenig wie eine Situation zwischen Oberbefehlshaber und Oberbefehlshaber 2 an. Es gibt mehrere große Änderungen, die deine Spielweise verändern. Einige davon sind Einschränkungen, die du im ersten Spiel nicht hattest. Sie haben außerdem einen Technologiebaum aufgenommen. Ich fand es etwas schnell, diesen Baum zu durchspielen, bevor man auf echte Gegner trifft. Das ist jedoch leicht zu beheben, wenn die Entwickler und Spieler das als Problem ansehen. Sogar Aspekte wie die eher schwachen Verteidigungsgebäude tragen dazu bei, dass Aggression der richtige Weg ist. Es ist für schnelleres, schnelleres und intensiveres Gameplay ausgelegt. Ich denke, einige werden das zu schätzen wissen, während andere den Vorgänger deshalb bevorzugen könnten.

Die Optik sieht gut aus.

Mir gefiel, dass es einen Tag-Nacht-Zyklus gab und dass sich die Truppen gut in der Welt bewegen konnten. Die Grafik ist relativ gut und es ist leicht zu zoomen, je nachdem, was man braucht. Wie schon im Vorgänger besteht die Idee darin, große Armeen zu verwalten und Basen zu bauen, anstatt alles im Detail zu verwalten. Das funktioniert auch im zweiten Spiel gut. Ich mag auch die Prototypwaffen, die ich diesmal gesehen habe. Sie wirken gefährlicher und scheinen mehr Schaden anzurichten. Das war ein großes Problem bei Supreme Commander 2, da die experimentellen Truppentypen so gestaltet waren, dass sie im Vergleich zum ersten Spiel ziemlich schnell sterben. Die Skala ist auch gut zwischen einfacheren Truppentypen und stärkeren Kriegsmaschinen. Diesmal ist klarer, was was ist, und die Grafik insgesamt wurde verbessert. Große, monströse Kriegsmaschinen ragen über die kleineren hinaus. Der Sound ist ebenfalls gut, und man hört den Unterschied zwischen den Truppentypen, was in Strategiespielen immer hilft.

Ich verstehe, was Oxide Games mit dieser Fortsetzung vorhat, und ich denke, es könnte kontrovers werden. Ich bin jedoch neugierig, wie das Endprodukt aussehen wird. Solche Spiele bekommen wir nicht oft, obwohl ich diese größeren und weniger begrenzten Echtzeit-Strategiespiele liebe. Es macht auch ziemlich Spaß, die Karte mit deinen Truppen und eroberten Gebieten zu bemalen. Es ist ein bisschen wie ein Wettlauf, die Welt in seinen Farben zu malen. Ich fand das in 4X-Spielen immer unterhaltsam. Wenn du große Schlachtfelder magst, Basen baust und deine Gegner mit immer größeren Truppen vernichtest, könnte das etwas für dich sein. Die Fraktionen unterscheiden sich ausreichend voneinander, und diesmal bekommen wir drei zum Start.

Der Technologiebaum wirkt etwas fehl am Platz. Ich hätte mir eine bessere Umsetzung direkt in Gebäuden gewünscht.

Du musst jedoch verstehen, dass es nicht dasselbe Spiel wie das erste ist, sondern etwas anderes. Ob es die gleiche Situation wie bei Dawn of War 2 sein wird, das ein Publikum fand, oder mit Supreme Commander 2, das kritisiert wurde, bleibt abzuwarten. Dennoch denke ich, dass es gut durchdacht und kompetent wirkt, auch wenn es anders ist und eine Reihe kontroverser Änderungen bietet. Ein Problem, das sie lösen müssen, ist, wie einzelne Spieler mit Spam eines Truppentyps umgehen sollen, um zum Beispiel Bomberflugzeuge dein Hauptquartier auszuschalten. Selbst mit Aufklärungs- und anderen Maßnahmen kann es schwierig sein, solche Zahlen zu erreichen, wenn man breit mit mehreren Truppentypen in den Streitkräften aufbaut. Es ist jedoch eine Situation, in der die Zeit zeigen wird, ob Innovation und Änderungen am Grundkonzept erfolgreich sein werden oder nicht. Ich bin aber hoffnungsvoll und dachte, dass es bis zu einem gewissen Grad gut funktioniert hat. Ich habe auch die nagende Sorge, dass dies zu große Änderungen am Grundkonzept sind und keine richtige Entwicklung und Verbesserung davon.

Die Karte ist ausgezeichnet, und man kann mit der Computermaus direkt auf Bodenniveau hinein- oder herauszoomen.